Torino | su la testa Iago Falque | ora non puoi più sbagliare

Torino - due fast food nel campus universitario. La protesta : “Più spazi per studenti - fuori i privati dalle università” : “fuori i privati dall’università”. Con questo slogan, un centinaio di studenti universitari ha provato a raggiungere l’ingresso dei due fast food che sono stati aperti da poco vicino alla sede delle facoltà umanistiche, Palazzo Nuovo. “Protestiamo perché è stato costruito un campus universitario urbano che verrà pagato dall’Università in 29 anni alla società che ha tirato su la palazzina – racconta una delle rappresentanti degli studenti ...

Torino - mattatoio occupato dai vegani : la protesta per salvare gli animali : Oltre cinquanta attivisti del movimento '269 Libération Animale', provenienti anche da Francia, Svizzera e Belgio, hanno occupato nella notte il mattatoio di Torino. I manifestanti 'antispecisti' si ...

VIDEO Torino-Inter 1-0 : gli highlights e i gol della partita. Decide il colpo di testa di Izzo : Il colpo di testa di Izzo ha regalato tre punti importantissimi al Torino in chiave Europa. Si apre la crisi dell'Inter che tra voci di mercato e partite ha avuto un inizio di 2019 davvero molto negativo.

Torino-Inter 1-0 - Serie A : un colpo di testa di Izzo stende i nerazzurri - colpaccio dei granata : Il Torino ha sconfitto l’Inter per 1-0 nel match valido per la 21^ giornata della Serie A, i granata festeggiano di fronte al proprio pubblico nel giorno del centesimo anniversario della nascita di Valentino Mazzola e si confermano al decimo posto in classifica in piena lotta per un posto in Europa mentre i nerazzurri crollano contro pronostico. I ragazzi di Luciano Spalletti si trovano sempre al terzo posto con cinque punti di vantaggio ...

Torino - flash mob contro il fast food all'università : agenti in tenuta antisommossa respingono i contestatori : Tensione al centro Aldo Moro: cento studenti, poi sgomberati, occupano il "Burger King" aperto di recente in locali concessi dall'Ateneo

Torino - protesta degli ambulanti del Balon : l'arrivo di Chiamparino : Continuano le proteste degli ambulanti del Balon, lo storico mercatino delle pulci di Torino che dovrebbe essere spostato dal Canale dei Molassi in via Carcano, ma i venditori non sono d'accordo e non ...

Basket femminile - 14a giornata Serie A1 2019 : Schio cade a Ragusa - Venezia supera Torino e allunga in testa : Nella quattordicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile il risultato più sorprendente è la sconfitta di Schio a Ragusa. Venezia invece supera Torino e allunga in testa, mentre nella lotta per il quarto posto procedono appaiate Napoli e Broni, vincitrici rispettivamente contro Battipaglia e Lucca. Vigarano regola Sesto San Giovanni e sale all’ottavo posto, mentre in coda preziosissima vittoria di Empoli contro San ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 - 14a giornata : Schio a Ragusa per rincorrere - Venezia in casa di Torino - che gioca a Biella - per restare in testa : La Serie A1 femminile 2018-2019 prosegue il suo cammino attraverso il girone di ritorno con la quattordicesima giornata. Se Venezia e Schio sono attese da incontri di differente caratura per dar seguito ai loro status di prima e seconda in classifica, c’è molta più lotta nella parte centrale della graduatoria. Andiamo a vedere il quadro completo della giornata, che si disputerà integralmente domenica 20 alle ore 18. MECCANICA NOVA ...

Torino contestato - Mazzarri si ribella - : Pessimo inizio di anno solare per il Torino, che dice addio alla Coppa Italia già agli ottavi di finale, piegato 2-0 dalla Fiorentina. La via più breve per arrivare in Europa svanisce per l'uno-due ...

Torino - dove è nata la protesta dei rider : “Condizioni sempre peggiori. Fino ad oggi dal Governo solo parole” : “Ogni incidente e ogni morte di un rider è responsabilità di chi come Poletti e Di Maio ha fatto propaganda sulla nostra pelle”. Il messaggio dei rider al Governo arriva dai rider di Torino, la città da dove nel 2016 è partita la protesta dei fattorini italiani. Qui sono nati gli scioperi dei rider. Qui si sta celebrando il primo processo italiano contro un’azienda del food delivery. Qui è nata “casa rider”, uno spazio all’interno di uno ...

"La Lega fa miseramente campagna elettorale - ma la Tav non si farà" - il senatore M5s Alberto Airola contesta la piazza di Torino : La Lega in piazza con sì Tav? "Liberi di andare, il risultato non cambia: non si farà. Lo so". Il senatore M5s Alberto Airola, torinese, no-Tav per eccellenza, non lascia grandi spazi alla mediazione: "La loro è solo misera campagna elettorale. Sta di fatto che l'Alta velocità Torino-Lione ha spaccato il governo gialloverde, con i 5Stelle che vogliono fermare la grande opera e i parlamentari leghisti che invece ...

Roma - esecuzione davanti a un asilo nido : sul moTorino sparano in testa a un uomo e fuggono : La vittima, pregiudicato di 35 anni, è gravissimo in ospedale. Esplosi almeno tre colpi. L'uomo era con la compagna, anche lei ferita. Avevano appena accompagnato le due figlie a scuola. È successo stamani intorno alle 9 nel quartiere periferico della Magliana. Raggi: "Sono...