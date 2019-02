Real-Barcellona | tre sfide in un mese | i “Clasicos” in esclusiva su DAZN

Barcellona-Real Madrid - Coppa del Re : la partita in diretta streaming domani su DAZN : Super semifinale di Coppa nazionale domani sera in Spagna con Barcellona-Real Madrid, 49 Coppe del Re in campo (30 Barcellona, 19 Real Madrid), ad aprire il tabellone delle sfide di andata e anche la serie di tre incontri ravvicinati in un mese tra le due squadre. Alla gara di domani faranno infatti seguito il match di ritorno in programma il 27 febbraio a Madrid e quello di campionato che andrà in scena tre giorni dopo ancora al Santiago ...

Real Madrid - Solari : Sarà divertente affrontare il Barcellona per tre volte : ROMA - 'Sarà divertente affrontare il Barcellona per tre volte in poche settimane. Dovremo dare il meglio di noi. Il 'Clasico' è una partita di grande rivalità, come lo sono Inter-Milan, Boca-River, ...

Pronostico Barcellona vs Real Madrid - Copa del Rey 06-02-2019 e Analisi : Copa del Rey, semifinali di andata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Real Madrid, mercoledì 6 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Real Madrid, mercoledì 6 febbraio. El Clásico in semifinale di Copa del Rey. Mercoledì sera, nella cornice del Camp Nou, Barcellona e Real Madrid si sfidano nell’andata delle semifinali. Le due formazioni sono separate in campionato da otto lunghezze e proveranno ad aggiudicarsi ...

Barcellona in ansia per Messi - a rischio il Clasico col Real : Preoccupazione e ansia in casa Barcellona . Non tanto per il pareggio casalingo col Valencia che regala all' Atletico Madrid la possibilità di accorciare in classifica, quanto per l'infortunio che ha ...

Barcellona-Real Madrid - Coppa del Re 2019 : data - programma - orari e tv. Semifinali andata e ritorno : Real Madrid e Barcellona si affronteranno nelle Semifinali della Coppa del Re, la Coppa Nazionale di Spagna. Il Clasico andrà in scena in andata e ritorno con due sfide pirotecniche nel mese di febbraio che definiranno chi accederà all’atto conclusivo della competizione: fuochi d’artificio tra i Campioni d’Europa e i blaugrana guidati da Lionel Messi, i blancos non stanno affrontando una buona stagione e sono in difficoltà in ...

Courtois consiglia il Real : 'Hazard meglio di Neymar. Barcellona? Forse dovrà vendere' : E' sempre calciomercato, anche a trattative ormai concluse. Nonostante sia terminata da poco la sessione invernale di riparazione, i sogni e i desideri dei tifosi sono sempre rivolti ai possibili ...

La Liga : Real Madrid all'inseguimento del Barcellona- LIVE : Distanze consolidate tra le prime tre della Liga col Barca capolista che, dopo la brillante rimonta col Siviglia, ospita un Valencia in buona forma. L'alterno Atletico, ormai concentrato sulla sfida ...

Sorteggio Copa del Rey - Real Madrid-Barcellona : c'è il Clásico in semifinale : L'esultanza del Real Madrid nel match contro il Girona. Getty Ci sarà il doppio Clásico in Copa del Rey. Questo ha offerto il Sorteggio delle semifinali svolto oggi al Benito Villamarin di Siviglia, ...

Coppa del Re - Barcellona-Real Madrid in semifinale. L'altra gara sarà Betis-Valencia : E in semifinale di Coppa del Re sarà... Clàsico! Andata al Camp Nou il 6 febbraio, ritorno al Santiago Bernabeu il 27 febbraio: in 20 giorni due sfide tra le grandi squadre di Spagna. È questo l'esito ...

Coppa del Re - Barcellona e Real Madrid si sfidano in semifinale. Due 'clasicos' in tre giorni : Madrid - Real Madrid e Barcellona si affronteranno in semifinale di Coppa del Re. Questo è stato l'esito del sorteggio degli accoppiamenti. L'altra sfida vedrà di fronte il Betis Siviglia e il ...

Calciomercato - Florentin Pogba : 'Mio fratello giocherà nel Barcellona o nel Real Madrid in futuro' : E a tracciare il possibile percorso del calciatore campione del mondo è suo fratello Florentin , difensore di professione e da poco trasferitosi all'Elche. " Quando mio fratello lascerà il Manchester ...

Boateng è a Barcellona : 'Grazie Sassuolo - ora voglio il gol contro il Real!' : Kevin Prince Boateng , prossimo attaccante del Barcellona , è sbarcato in Spagna , pronto per iniziare una nuova avventura a sorpresa. Queste le parole rilasciate a Sky Sport dell'ex Milan : 'Grazie Sassuolo, ora voglio il gol nel Clasico al Real'. Il ghanese si trasferisce in prestito oneroso, a 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 8. Continuano, ...

Il Real Madrid su Kane - richiesta shock del Tottenham : il nuovo attaccante del Siviglia arriva dal Barcellona : Il calciomercato entra sempre più nel vivo, non solo le trattative per gennaio ma anche per la prossima stagione. Il forte attaccante del Tottenham Kane è finito nel mirino del Real Madrid, sarebbe il rinforzo perfetto per i Blancos. Ma secondo quanto riporta As il club inglese, ha fissato per il calciatore una clausola rescissoria-monstre: 350 milioni. Contatto fra un emissario del Real Madrid e la dirigenza del Tottenham ma la richiesta ...

Liga 2019 : Barcellona-Eibar - Betis-Real Madrid e Atletico-Levante. Programma - orari - tv e streaming di tutte le partite del 12-13 gennaio : Giro di boa per quanto riguarda la Liga spagnola di calcio: siamo alla diciannovesima giornata, l’ultima del girone di andata. Tante sfide davvero interessanti: Barcellona-Eibar, Betis-Real Madrid e Atletico Madrid-Levante, va a delinearsi la classifica. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari degli incontri, e come seguire in streaming le sfide. Diciannovesima giornata Liga 2019 Rayo Vallecano – Celta Vigo, venerdì 11 gennaio ore ...