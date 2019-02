: Parigi, fuoco in un edificio: 7 morti - NotizieIN : Parigi, fuoco in un edificio: 7 morti - TelevideoRai101 : Parigi, fuoco in un edificio: 7 morti - Mario460674241 : @valy_s Hanno il contagio, non si riprendono più,sono fuori di testa. Non più tardi di ieri , Parigi era sotto ferr… -

Almeno sette persone sono morte, una è rimasta gravemente ferita e altre 24 hanno riportato ferite lievi,a causa di un incendio scoppiato tra 7° e 8° piano di un immobile dila notte scorsa,nel XVI arrondissement:lo hanno reso noto i vigili deldella capitale, secondo quanto riporta Le Monde. Le fiamme sono divampate per cause ancora da chiarire in undi otto piani situato nel 16mo arrondissement. Tra i feriti lievi ci sono anche due pompieri. Diversi edifici circostanti(Di martedì 5 febbraio 2019)