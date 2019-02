Otto app scientifiche che trasformano lo smartphone in un laboratorio

SOttoCuoco : l'app presentata oggi in anteprima a Lecce. Cooking Session con i SOttoCuochi della chef Alessandra Civilla : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Palermo - poliziOtto in divisa firma appello pro Salvini : la questura apre un’inchiesta. Secondo caso dopo Ascoli : Un altro poliziotto, sempre in divisa e in servizio, immortalato al gazebo per il ministro dell’Interno Matteo Salvini mentre firma l’appello ‘Salvini, non mollare’. dopo Ascoli anche a Partinico, piccolo centro del palermitano, dove a fotografare l’agente è stata la stessa militante leghista Katya Caravella che poi ha postato l’immagine su Facebook. L’episodio risale a ieri, domenica, e oggi la questura di Palermo, ...

MotoGp - Marquez ‘cancella’ Valentino Rossi : lo spagnolo chiude definitivamente i rapporti con il DOttore : Il pilota spagnolo ha concesso una lunga intervista, nel corso della quale ha parlato di Jorge Lorenzo e di Valentino Rossi La nuova stagione sta per cominciare, Marc Marquez ci si avvicina con i postumi dell’intervento alla spalla operata nella pausa invernale. AFP/LaPresse Un intervento doloroso ma necessario, considerando i problemi avuti sul finire del 2018. Adesso però le cose sembrano migliorare, come sottolineato dallo stesso ...

Canada - rapporti in ospedale tra dOttoressa e paziente malato di cancro : radiata dall'albo : Avrebbe approfittato dello stato di debolezza fisica e della fragilità psicologica di un suo paziente ammalato di tumore per intrattenere una relazione con lui. Questa, in sostanza, sarebbe stata la colpa della dottoressa Theepa Sundaralingam, trentasettenne canadese radiata di recente dall'albo dopo un procedimento giudiziario a suo carico. La vicenda si è consumata a Toronto dove, dopo aver diagnosticato un tumore ad un paziente, la donna ...

La sOttosegretaria Castelli allontana dal suo staff l'ex portavoce indagato di Chiara Appendino : E oggi, in conseguenza dell'inchiesta, la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli ha deciso di troncare il proprio rapporto di collaborazione con Pasquaretta nel frattempo intrapreso, ribadendo «...

Canada - dOttoressa ha un rapporto intimo con paziente malato di cancro : radiata : E' una vicenda davvero particolare quella che arriva da Toronto, in Canada, dove una dottoressa, Theepa Sundaralingam, 37enne, si è innamorata del suo paziente a cui gli era stato diagnosticato un cancro. Con il tempo la relazione tra i due si sarebbe intensificata a tal punto che i due sono finiti sotto le lenzuola, in ospedale ovviamente. Tutto questo però non ha assolutamente fatto piacere alla direzione sanitaria ed all'Autorità Giudiziaria ...

Meghan Markle all’università con un look a lutto. Il cappOtto riciclato è un errore : Meghan Markle si è recata alla University of London per incontrare gli accademici e i leader dell’Association of Commonwealth Universities (ACU). Dopo l’outfit color pesca, la Duchessa del Sussex opta ancora per un look monocolore, questa volta total black. Una scelta azzardata, poiché il nero secondo il dress code di Corte è riservato al lutto. Certo, l’impegno di Meghan è di quelli formali e l’ambiente è forbito, ma in ...

Pillon - il sOttosegretario M5s Spadafora : “Non sarà mai approvato”. Ma Pd : “Siamo preoccupati - è nel contratto” : Sul disegno di legge Pillon sull’affido condiviso “non solo ho preso posizione io ma l’ha presa tutto il movimento, quindi diciamo che la certezza è che la proposta così come è stata formulata non sarà mai approvata”. Vincenzo Spadafora, sottosegretario M5s con delega alle Pari Opportunità e Giovani, è tornato a esporsi sul contestato provvedimento che porta la prima firma di uno dei promotori del Family Day e che al suo ...

Rispunta il cappOtto tartan di Kate Middleton. Sette anni dopo : 201920132012Vi siete mai chieste dov’è andato a finire quel vestito che indossavate al battesimo di vostro nipote o la sera del vostro primo appuntamento? Ci siamo posti la stessa domanda dopo aver visto l’ultima mise scelta da Kate Middleton. Quindi: sapreste dire dove si trova quell’abito che vi cadeva a pennello, o quel capospalla che avete comprato facendo un vero investimento perché eravate certe non sarebbe mai passato di moda? Attenzione, ...

Salvini alla Camera con giubbOtto Polizia : "Mi rappresenta" : Nonostante le polemiche sull'uso di magliette e giacche delle Forze dell'ordine, Matteo Salvini non si separa dalla 'divisa' da poliziotto, ormai diventata simbolo della sua esperienza da ministro al ...

La DOttoressa Giò 3/ Anticipazioni e video ultima puntata : la trappola di Giovanna per Sergio Monti : La Dottoressa Giò, Anticipazioni ultima puntata 29 gennaio: Giorgia Basile rischia grosso, ma... Riuscirà a stare finalmente insieme con il dottor Zampelli?

La confessione choc di Tony : "Calci - pugni e schiaffi perché aveva rOtto la sponda del letto appena comprato" : "Ho perso la testa quando mi sono accorto che i bambini avevano rotto la sponda del letto appena comprato con tanti sacrifici. Li ho presi a schiaffi e pugni, ma non ho usato la scopa per picchiarli. ...

L'omicida di Cardito ha ucciso il bimbo perché aveva rOtto la sponda del letto appena comprato : avevano rotto giocando la sponda del lettino appena comprato: ecco la motivazione che avrebbe scatenato la furia omicida di Tony Essoubti Badre, 24enne di Cardito (Napoli) fermato per omicidio volontario e tentativo di omicidio. L'uomo ha picchiato a sangue fino a uccidere Giuseppe, il bimbo di 7 anni figlio della compagna, e ferito gravemente la sorellina di 8. Questa la confessione dell'uomo - di cui riferiscono vari quotidiani - al termine ...

Arctic Lapland Rally - Bottas chiude col bOtto : vittoria di tappa e quinto posto assoluto per il finlandese : Il pilota della Mercedes ha chiuso al quinto posto assoluto il suo primo Rally, vincendo anche l’ottava tappa insieme al suo navigatore Timo Rautiainen Splendida figura di Valtteri Bottas nell’Arctic Lapland Rally, chiuso al quinto posto della classifica generale. Nel primo appuntamento del campionato finlandese, il pilota della Mercedes non ha affatto demeritato considerando il suo debutto nei Rally, vincendo anche ...