Crozza | ' Salvini con l' elmetto | sembrava dovesse farlo lui il buco'

Tav - Crozza : “Doveva unire Torino-Lione e invece divide Di Maio e un c…”. Poi : “Vi spiego perché Giggino e Salvini litigano” : “Salvini si è fatto fotografare in Val di Susa con l’elmetto in testa. Sembrava che dovesse farlo direttamente lui il buco da 57 km. Mi dirai, il suo partito ha fatto un buco da 49 milioni… Arrivare a 57 è un attimo”. Così Maurizio Crozza sul vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, nella copertina di Che Fuori Tempo Che Fa su Rai1. Video Rai L'articolo Tav, Crozza: “Doveva unire Torino-Lione e invece divide Di ...

Crozza - Bohemian Rhapsody diventa “Governian Rhapsody” : la versione con Di Maio - Toninelli - Salvini e Conte è imperdibile : Torna dal 22 febbraio Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Maurizio Crozza lancia la sua particolare versione di Bohemian Rhapsody, che per l’occasione diventa Governian Rhapsody: Salvini, Di Maio, Toninelli e Conte cantano il governo del cambiamento come i Queen L'articolo Crozza, Bohemian Rhapsody diventa “Governian Rhapsody”: la versione con Di Maio, Toninelli, Salvini e Conte è imperdibile ...

Che fuori tempo che fa - Maurizio Crozza : "Matteo Salvini deporta immigrati". E Fabio Fazio resta muto : Nello studio di Fabio Fazio, a Che fuori tempo che fa di lunedì 28 gennaio, il bersaglio grosso è ovviamente Matteo Salvini, al centro del caso Sea Watch e colpito dalla richiesta di rinvio a giudizio per la vicenda Diciotti. E a picchiare durissimo contro Salvini, ecco Maurizio Crozza. Due le battu

Crozza imita Salvini : l'ironia sull'uso delle divise : Maurizio Crozza nella prima copertina del 2019 di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai1 ha vestito i panni del Ministro dell'interno Matteo Salvini 'l'Arturo Brachetti del...

Salvini contro Fazio - Crozza torna ad ironizzare sul 'caso' al Che fuori tempo che Fa : Maurizio Crozza torna ancora una volta ad ironizzare sulle dichiarazioni di Matteo Salvini nel primo appuntamento dell'anno con il Che fuori tempo Che Fa.

Crozza : “Salvini è l’Arturo Brachetti del Viminale”. Poi indossa i panni del ministro : “Un bacione agli artigiani della Finanza” : Maurizio Crozza, nella prima copertina del 2019 di Che Fuori Tempo Che Fa, di Fabio Fazio, su Rai1, ha vestito i panni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, cioè “l’Arturo Brachetti del Viminale”che “cambia divisa delle forze dell’ordine a una velocità sorprendente”. “Mi vesto anche da pompiere, da Guardia costiera, da bersagliere, da finanziere. No, da Finanziere meglio di no o dovrei ...

Crozza a Fazio : “Sei l’unico taglio che ha messo d’accordo Salvini e Di Maio”. E il conduttore : “Non essere così contento” : Maurizio Crozza, in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, questa settimana ha commentato le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio : “Il taglio al tuo stipendio è l’unico taglio che ha messo d’accordo tutti. Sei come l’ecotassa, sei la Faz Tax!”. L’artista genovese ha poi proseguito: “Adesso Conte incontrerà Juncker e dirà: è tutto risolto abbiamo ...

Fratelli di Crozza - Salvini non resiste e svela in diretta le prossime operazioni di polizia. L’imitazione del ministro è esilarante : Nel corso dell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza/Salvini passa le sue giornate in diretta sui suoi social e, nonostante sia stato ripreso dal procuratore della Repubblica Spataro, continua a svelare tutti i piani segreti della polizia: “Quando un procuratore della Repubblica dice che con un mio tweet io metto a rischio un’operazione di polizia, sbaglia! ...

Maurizio Crozza da Fabio Fazio - lo schiaffo a Matteo Salvini : 'Ma per caso tu e la Isoardi...?' : Maurizio Crozza , durante Che fuori tempo che fa , fa un'allusione spinta , scherzando, su Fabio Fazio. Il comico si domanda come mai Matteo Salvini ce l'abbia tanto con Fazio, dato che ha inserito il ...