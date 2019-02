Consob | il Cdm propone Savona alla presidenza

Dal Cdm ok a Savona alla Consob - a Conte interim Affari europei : Dopo l'accordo raggiunto tra M5s e Lega, il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di Paolo Savona, attuale ministro degli Affari europei, alla presidenza della Consob. Ad assumere ad interim ...

Sì del CdM a Savona presidente Consob : 12.53 Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina di Savona alla presidenza della Consob. Al premier Conte va l'interim degli Affari Europei,incarico ora ricoperto dal ministro La nomina dovrà passare al vaglio definitivo del presidente della Repubblica. Al suo nome si era opposto il Pd. "Il ministro Savona non può fare il presidente Consob, il Governo non può ignorare le leggi.Le ragioni d'incompatibilità sono diverse", dice ...

