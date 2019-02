A Soverato | in Calabria | il comune dona ai bebè pannoloni e un fondo pensione

Maltempo Calabria : strada chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Soverato Nord (km 167) e Soverato Sud (km 163) : La strada statale 106 “Jonica” è chiusa al traffico in località Soverato, al km 165,200, in direzione Reggio Calabria, per fango e detriti riversatisi sul piano viabile a causa delle piogge. La viabilità è deviata sul posto con uscita allo svincolo di Soverato Nord e rientro allo svincolo di Davoli. Sul posto è presente il personale di Anas per la rimozione del materiale e per ripristinare al più presto la normale circolazione. Anas, società del ...

Maltempo Calabria - allagamenti nel Catanzarese : “Chiusa al traffico la SS106 Jonica a Soverato” : Criticità dovute al Maltempo si sono registrate nel comune di Soverato, località balneare del Catanzarese. La pioggia che ha imperversato questa notte nella cittadina ionica ha causato allagamenti di scantinati, garage ed attività commerciali. Sul posto operano da questa notte squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale e dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale. Al momento non si registrano danni a persone. La strada statale ...

Maltempo Calabria - allagamenti nel Catanzaresi : “Chiusa al traffico la SS106 Jonica a Soverato per detriti sul piano viabile” : Criticità dovute al Maltempo si sono registrate nel comune di Soverato, localita’ balneare del Catanzarese. La pioggia che ha imperversato questa notte nella cittadina ionica ha causato allagamenti di scantinati, garage ed attività commerciali. Sul posto operano da questa notte squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale e dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale. Al momento non si registrano danni a persone. La strada ...

Calabria - Anas : “Chiusa al traffico la SS106 Jonica a Soverato per detriti sul piano viabile” : La strada statale 106 “Jonica” è chiusa al traffico in località Soverato, al km 165,200, in direzione Reggio Calabria, per fango e detriti riversatisi sul piano viabile a causa delle piogge. La viabilità è deviata sul posto con uscita allo svincolo di Soverato Nord e rientro allo svincolo di Davoli. Sul posto è presente il personale di Anas per la rimozione del materiale e per ripristinare al più presto la normale circolazione. Anas, società ...