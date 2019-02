Zaniolo salva la Roma

Serie A - Roma-Milan : al vantaggio di Piatek risponde Zaniolo - salvando Di Francesco : E' da poco terminato il posticipo domenicale della 22esima giornata. È finito 1-1 lo scontro Champions tra Roma e Milan. Al goal di Piatek al minuto '26, risponde Zaniolo in apertura di secondo tempo.Il goal del giovane giallorosso rende così più tranquilla la situazione in casa Roma. Se la squadra di Gennaro Gattuso ha dominato nel possesso palla, la Roma ha risposto con una buonissima prestazione di carattere, calciando quando ne aveva ...

Roma - una ventata di gioventù : Kluivert - Cristante e Zaniolo guidano la rimonta sul Genoa e salvano Di Francesco : La Roma supera il Genoa in rimonta affidandosi ai suoi giovani talenti: Kluivert e Cristante in gol, Zaniolo gioca a tutto campo (anche falso nueve!) e Di Francesco tira un sospiro di sollievo Clima surreale a Roma. Record negativo di presenze con circa 27.000 persone in un’Olimpico quantomai gelido, particolarmente nei primi 10 minuti di silenzio assordante. Una protesta dei tifosi, stufi dell’attuale andamento della squadra: ...