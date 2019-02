Salute | esperto | “Il tumore è furbo | ma ora | con l’immunoterapia | stiamo imboccando una

Salute - esperto : “Postura e allenamento la chiave contro le cadute sugli sci” : Con la neve arrivata in abbondanza, in molti si preparano alla settimana bianca o ad un semplice weekend sugli sci. Ma la montagna è ricca di insidie e non sono infrequenti cadute e incidenti, con ripercussioni sul sistema muscolare e articolare. Esistono però alcune dritte per ridurre gli incidenti e affrontare le discese senza il rischio di traumi a ginocchia, gambe e spalle. “E’ importante preservare e allenare l’organismo, in ...

Salute - esperto : lo smog “deleterio anche per la funzionalità cerebrale” : Secondo Sergio Harari, direttore Unità Operativa Pneumologia, ospedale San Giuseppe di Milano e presidente del seminario internazionale “RespiraMi 3: Air Pollution and our Health” (promosso dalla Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e dalla Fondazione Internazionale Menarini) ha spiegato che “un numero sempre maggiore di studi indica che lo smog, che ogni anno in Italia uccide prematuramente oltre ...

Animali - sos freddo : i consigli dell’esperto per la Salute dei cani : Primi giorni dell’anno contraddistinti dal freddo, con l’arrivo di una ‘sciabolata’ artica che da domani colpirà l’Italia. Le temperature, avvertono gli esperti, potrebbero scendere anche di 8-10 gradi rispetto alle medie stagionali, una situazione che mette in allarme anche i possessori di Animali domestici, che devono farsi trovare pronti per gestire al meglio questa situazione climatica per evitare ripercussioni ...