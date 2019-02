Maltempo | soccorso con ciaspole e sci

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Soccorso Alpino : massima prudenza nelle zone montane : Il Soccorso Alpino e Speleologico FVG fa fronte comune con la Protezione Civile nel comunicare prudenza in relazione al prossimo evento di Maltempo che interesserà la regione con particolare riferimento alle zone impervie alpine e prealpine. Forti piogge e forti nevicate sono previste nelle prossime 24/48 ore. La nuova neve andrà a depositarsi su strati a debole coesione con il pericolo di valanghe spontanee che potrebbero interessare anche la ...

Maltempo Firenze - il ghiaccio fa “strage” : oltre 90 persone in Pronto Soccorso : Superlavoro per i Pronto Soccorso dell’Azienda sanitaria Toscana Centro nella mattina di oggi per gli accessi da traumi riconducibili a cadute da neve o ghiaccio. Sono state almeno 90 le persone che si sono rivolte al Pronto Soccorso tra Firenze, il Mugello, Prato e Empoli. Situazione decisamente più tranquilla senza accessi straordinari legati a cadute da ghiaccio negli ospedali di Pistoia, Pescia, San Marcello Pistoiese e al Serristori ...