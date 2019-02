La scollatura di Wanda Nara agita il web | La prossima volta vai con le z di

Bufera su Wanda Nara a causa della scollatura mozzafiato da Maria De Filippi : 'Da infarto' : La puntata di ieri di C'è Posta per te è stata infiammata dalla presenza di Wanda Nara, compagna di Mauro Icardi. La donna riesce sempre a generare molto scalpore a causa dei suoi look e del suo aspetto estremamente seducente e prorompente. Anche in occasione dell'ospitata da Maria De Filippi, la Nara non ha potuto fare a meno di mostrare il meglio di sé indossando un abito con una scollatura mozzafiato. Sul web è immediatamente scoppiata la ...

Wanda Nara a C'è posta per te con Icardi : bufera per la scollatura hot : Wanda Nara è stata ospite di Maria De Filippi insieme al marito, ma l'abito scelto non ha trovato tutti d'accordo e sui...

C'è posta per te - Wanda Nara sconvolgente : scollatura fino all'ombelico e niente reggiseno : Succulente anticipazioni sulla prossima puntata di C'è posta per te , il programma del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi campionissimo di share. In studio, infatti, ci saranno due ...

Wanda Nara non delude mai - sexy scollatura a ‘Tiki Taka’ ed outfit in stile Peppa Pig… porno! [VIDEO] : Wanda Nara presenzia alla puntata domenicale di ‘Tiki Taka’, la moglie di Icardi ironizza sull’outfit scelto per lei: “sarò una Peppa Pig porno” Wanda Nara ha presenziato alla puntata domenicale di ‘Tiki Taka‘ dove ha sfoggiato un outfit rosa e sexy. La bellissima moglie di Mauro Icardi tra le sue storie Instagram, come ormai è abituata a fare, ha postato anche il backstage del trucco e parrucco ...

Inter Christmas Magic - alla festa protagoniste le Wags : Wanda Nara sfoggia una scollatura ‘pericolosa’ [GALLERY] : Wanda Nara e le altre Wags nerazzurre protagoniste dell’Inter Christmas Magic: il party organizzato a Milano è stato un vero e proprio successo alla festa organizzata in occasione del 110° anniversario dell’Inter sono accorsi proprio tutti i calciatori nerazzurri con mogli, fidanzate e compagne al seguito. All’Inter Christmas Magic, dopo una cena golosa ed un’esibizione canora di Elisa, c’è stato spazio anche ...

Wanda Nara - il compleanno con la famiglia di Tiki Taka : per l’occasione la scollatura è hot [VIDEO] : Wanda Nara festeggia il suo compleanno con la famiglia di Tiki Taka, la moglie di Mauro Icardi ed il suo look esplosivo nel programma di Pierluigi Pardo Wanda Nara come ogni lunedì sera presenzia a Tiki Taka. La moglie di Icardi, dopo aver festeggiato alla grande i suoi 32 anni (VEDI QUI) ed essere stata spettatrice del Superclasico a Madrid, questa sera si è presentata carica al programma di Pierluigi Pardo. Insieme ai figli, prima della ...

Gran Galà del Calcio – Wanda Nara assente all’evento - la moglie di Icardi sfoggia una sexy scollatura a Tiki Taka : Wanda Nara non ha accompagnato il marito Mauro Icardi al Gran Galà del Calcio: la moglie del nerazzurro impegnata a ‘Tiki Taka’ Wanda Nara più sexy che mai a ‘Tiki Taka‘. La bellissima moglie di Mauro Icardi ha mancato l’appuntamento con il Gran Galà del Calcio, dove invece sta presenziando il marito, per essere presente alla puntata all’appuntamento con il programma di Luigi Pardo. L’argentina ...