Il Torino non decolla | prima fa fuori l' Inter poi frena | 0-0 in casa della Spal

Torino - bimbo di 8 anni vaga da solo in strada al freddo : “Mamma non mi vuole più” : La donna, rintracciata dagli agenti, ha confermato di non voler il piccolo perché vive col nuovo compagno, spiegando che il bimbo da tempo vive invece coi nonni. Introvabile anche il padre. Per entrambi i genitori è scatta la denuncia per abbandono di minore, il piccolo invece è stato affidato a una comunità.Continua a leggere

La Spal non sfata il tabù casalingo Il Torino resiste in 10 uomini : 0-0 : LEGGI LA CRONACA Mazzarri ha una squadra muscolare, infilata peraltro in coppa Italia dalla Fiorentina, manca di genialità e rapidità, rispetto alla fascia europizzabile del campionato. Urbano Cairo ...

Spal e Torino non sfondano : il lunch match finisce a reti inviolate [FOTO] : 1/23 Massimo Paolone/LaPresse ...

Scintille nel governo sulla Torino-Lione. Di Maio : non si farà. Ma Salvini rilancia : Ci siederemo attorno a un tavolo e faremo la scelta di buon senso che serve agli italiani, all'economia e all'ambiente. Se l'opera riduce i tempi, l'inquinamento ed è conveniente perché non farla? ...

Tav Torino-Lione - Luigi Di Maio assicura : “Finché saremo noi al Governo non si farà” : Il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto sull'argomento Tav in una diretta Facebook da Penne, in Abruzzo, dove si trova per il tour elettorale insieme ad Alessandro Di Battista: "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, noi invece siamo col popolo". Toninelli ha annunciato che a breve sarà resa nota l'analisi sui costi benefici.Continua a leggere

Tav - Di Maio : 'Finché M5s è al governo Torino-Lione non ha futuro' : 'Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro'. Lo ha detto Luigi Di...

Tav Torino-Lione - Di Maio : "Finché M5s al governo non ha futuro" : governo spaccato sull' Alta Velocità Torino-Lione . Dopo l'intervento di Salvini , che ieri dal cantiere di Chiomonte ribadiva il 'sì' della Lega all'opera, "prima si fa, meglio è. Ci sono in ballo ...

Luigi Di Maio - la sparata contro Salvini sulla Tav Torino-Lione : "Finché M5s è al governo non ha storia" : Luigi Di Maio prova ad alzare la voce sulla Tav Torino-Lione dopo la visita al cantiere di Chioromonte fatta ieri da Matteo Salvini. Secondo il vicepremier grillino, quel cantiere non sarà mai sbloccato: "Le peggiori lobby di questo Paese - ha detto il grillino - vogliono che si inizi a fare la Tav,

Torino. Prof dice “marocchino di m…” all’alunno. I giudici lo assolvono : “Non è razzismo” : Era finito davanti ai giudici per avere aver insultato due ragazzini in aula, ma il Professore, insegnante di scuola media a Torino, è stato prosciolto dall’accusa. Per i giudici, infatti, non c’è stato razzismo. Lui si era difeso: "Ma quale razzismo? Mi è scappato..."Continua a leggere

Non mentire ambientata a Torino : su Canale 5 dal 17 febbraio : Il prossimo mese andrà in onda “Non mentire”. La nuova fiction di Canale 5 partirà domenica 17 febbraio in tre

La Juve tira lontano da Torino : nono record di presenze in trasferta : Anche lontano dallo Stadium la Juventus attira spettatori. Contro la Lazio sono stati infattti circa 60mila gli spettatori presenti allo stadio Olimpico. L'articolo La Juve tira lontano da Torino: nono record di presenze in trasferta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Torino-Inter - Spalletti : “Perisic? Non andrà via gratis” : Torino-Inter 1-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della sconfitta contro il Torino: “Nuovo modulo? Non muore nulla, nasce perché abbiamo giocato dall’inizio così, cambiando gli esterni con le due punte perché gli esterni non li avevo a disposizione. Perisic ha fastidio, con Politano […] L'articolo Torino-Inter, Spalletti: ...

Torino-Inter - Spalletti : 'Perisic? Se non vuole giocare - starà fuori' : ... "Modulo? Non avevo gli esterni a disposizione e quindi li ho cambiati con le due punte " ha spiegato Spalletti a Sky Sport nel post gara in merito al 3-5-2 con cui i nerazzurri sono scesi in campo " ...

Torino : il Psg offre il prestito di Jesè - Cairo non è convinto : Il Torino del presidente Urbano Cairo sta valutando l'ipotesi di portare in granata un giocatore di talento che, tra il passato al Real Madrid e il presente al Paris Saint German, oscilla pericolosamente sul baratro delle promesse mancate e mai sbocciate davvero. Un destino ancora in bilico quello del calciatore spagnolo Jesè Rodriguez Ruiz, noto semplicemente come Jesè, che nella sua carriera ha deluso un po' troppo viste le sue qualità. Il ...