Bergamo | 25enne accoltellata e uccisa in garage | fermato l' ex

(Di domenica 3 febbraio 2019) Una terribile tragedia si è verificata questa notte a Curno, in provincia di, dove una donna di 25 anni è statacon una coltellata al cuore dal suo ex compagno. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla Lombardia pare che si sia trattato di un vero e proprio agguato. Il soggetto infatti, che è di nazionalità tunisina, ha atteso la vittima all'interno di unsituato in via IV Novembre, lo stesso fa parte di un complesso residenziale. Una volta che la giovane è rientrata, ha agito. E' uscito allo scoperto, e l'ha colpita con un fendente al cuore. La donna si trovava in compagnia di sua sorella, anche quest'ultima non è scampata alla furia dell'uomo, ed è stata gravemente ferita.Soccorsi immediati Sul luogo del fatto di cronaca sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ovvero un'ambulanza del 118 e poi i Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi del ...