Maltempo | i Carabinieri | “Il pericolo valanghe aumenta con l’attività degli sciatori”

Maltempo : Reno rompe argine - 6 carabinieri feriti e 280 sfollati : Valanghe, fiumi in piena ed esondazioni tengono in allerta l'Italia, colpita da abbondanti nevicate e nubifragi. Dall'Alto Adige, con la chiusura di un tratto dell'autostrada del Brennero , fino alle ...

Maltempo - piena del Reno sui carabinieri : 6 feriti : Emilia Romagna all’insegna del Maltempo, con il Reno che ha rotto gli argini causando evacuazioni e disagi. Sei carabinieri sono rimasti feriti, mentre stavano soccorrendo alcune persone nella Bassa bolognese, dove il fiume Reno è esondato. Durante l’operazione di salvataggio, il livello dell’acqua si è improvvisamente alzato e il gruppo è stato colpito da un’onda di piena. Per portarli in salvo è stato usato un trattore, ...

Maltempo - ondata di piena travolge gruppo di carabinieri : 4 feriti trasportati in ospedale : Nel Bolognese primi feriti a causa del Maltempo: i militari si trovavano nei pressi del fiume Reno quando una improvvisa ondata di piena li ha travolti mentre prestavano soccorso alla popolazione. La furia dell'acqua li ha investiti in pieno: a trarli in salvo un elicottero dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo : ondata di piena del Reno sui carabinieri : 6 feriti : Emilia Romagna all’insegna del Maltempo, con il Reno che ha rotto gli argini causando evacuazioni e disagi. Sei carabinieri sono rimasti feriti, mentre stavano soccorrendo alcune persone nella Bassa bolognese, dove il fiume Reno è esondato. Durante l’operazione di salvataggio, il livello dell’acqua si è improvvisamente alzato e il gruppo è stato colpito da un’onda di piena. Per portarli in salvo è stato usato un trattore, ...

Maltempo - isolato nelle campagne del Potentino : raggiunto dai Carabinieri : Un uomo di 73 anni, che vive solo in contrada Macchia di Castelgrande (Potenza) – rimasto isolato a causa della neve caduta con abbondanza nella zona nei giorni scorsi – è stato raggiunto da due Carabinieri forestali. I militari gli hanno consegnato un “pacco viveri con generi di prima necessità preparato dal Comune di Castelgrande”. I due Carabinieri hanno percorso circa tre chilometri “di pascoli e prati ...

Maltempo Basilicata : il custode della diga resta isolato - salvato da Carabinieri : Danni e disagi in Basilicata in seguito rimasto isolato, a causa di un’abbondante nevicata, presso la diga “Saetta” di Pescopagano (Potenza) dove svolge l’incarico di custode, ieri sera, un uomo di 39 anni è stato messo in salvo dall’intervento dei Carabinieri. I militari dell’Arma hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a raggiungere il custode che era rimasto all’interno di una struttura, ...