Lascia la figlia di 16 mesi in auto e lei va in una sala giochi Denunciata una donna

Rovereto - Lascia la figlia di 16 mesi in auto per andare alla sala giochi : mamma nei guai : Una donna di Rovereto, in provincia di Trento, è finita nei guai dopo che ha lasciato la figlia di 16 mesi in auto da sola mentre lei è andata in una sala slot. La Guardia di Finanza l'ha denunciata a piede libero per abbandono di minore e ora sarà la magistratura a indagare sul perché di questo gesto.Continua a leggere

Trame Una Vita : Victor viene Lasciato dalla figlia di Ramon : Nei prossimi episodi dell’appassionante soap opera di origini iberiche “Una Vita” ci saranno tanti avvenimenti sorprendenti. A stupire sarà sicuramente l’avvicinamento tra Victor Ferrero ed Elvira Valverde. Sarà la figlia del colonnello Arturo a fare delle avance al pasticciere, ma le sue intenzioni non saranno reali, dato che si getterà tra le braccia dello stesso soltanto per vedere se Simon Gayarre ha davvero smesso di amarla. Purtroppo ...

Lascia il football per stare vicino alla figlia malata di cancro : la bimba è guarita : Devon Still era stato costretto a Lasciare la squadra di football americano dei Cincinnati Bengals dopo aver scoperto che la figlia Leah era stata colpita da un neuroblastoma. Ora la piccola sta bene, intanto il suo papà è stato nominato Padre dell'anno!Continua a leggere

Usa - Lasciano morire la figlia di 3 anni di tumore senza curarla : genitori condannati : Henry Clarence Lilly III, 49 anni, e Bonnie Beth Mills Lilly, 42 anni, di Lawton, Oklahoma , Stati Uniti, , sono stati arrestati per aver 'abbandonato la loro figlia e di non averla fatta curare o ...

Roma - Lascia la figlia all'asilo e gli sparano in testa : caccia al killer : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato questa mattina presto, intorno alle ore 8:30, alla Magliana, quartiere di Roma, precisamente vicino l'asilo nido Mais. Un uomo di 34 anni infatti, già noto alle forze dell'Ordine, è stato raggiunto da una scarica di proiettili, partiti da distanza ravvicinata. Il killer infatti ha avvicinato l'uomo, che si trovava nella sua auto, dopo aver lasciato la sua figlioletta all'asilo, e gli ha sparato ...

Roma - agguato all'asilo : Lascia la figlia a scuola e gli sparano in testa : Questa mattina un uomo di 34 anni è stata vittima di un agguato nel quartiere Magliana di Roma, davanti all'asilo nido dove aveva appena accompagnato la figlia.L'imboscata è avvenuta precisamente in via Castiglion Fibocchi, di fronte all'asilo nido Mais e Girasole e davanti agli occhi scossi e increduli di alcune maestre e di altri genitori. La vittima, verso le 9 del mattino, è stato raggiunto da una moto con in sella due persone vestite di ...

Roma - Lascia la figlia davanti all'asilo e gli sparano in testa. Trentenne gravissimo. Caccia a due uomini in scooter : Sparatoria a Roma, davanti un asilo nido del quartiere Magliana. Un uomo che aveva appena lasciato la figlia a scuola sarebbe stato raggiungo da tre colpi di pistola alla testa. È...

Roma - agguato all'asilo : Lascia la figlia a scuola e gli sparano in testa. Caccia a due uomini in scooter : Sparatoria a Roma, davanti un asilo nido del quartiere Magliana. Un uomo che aveva appena lasciato la figlia a scuola sarebbe stato raggiungo da tre colpi di pistola alla testa. È...

Roma - agguato all'asilo : Lascia la figlia a scuola e gli sparano in testa - trentenne gravissimo : Sparatoria a Roma, davanti un asilo nido del quartiere Magliana. Un uomo che aveva appena lasciato la figlia a scuola sarebbe stato raggiungo da tre colpi di pistola alla testa. È successo davanti all'...

Roma - agguato all'asilo : Lascia la figlia a scuola e gli sparano in testa - trentenne gravissimo : Sparatoria a Roma, davanti un asilo nido del quartiere Magliana. Un uomo che aveva appena lasciato la figlia a scuola sarebbe stato raggiungo da tre colpi di pistola alla testa. È...

Roma - agguato davanti all'asilo : Lascia la figlia a scuola e gli sparano in testa - è gravissimo : Sparatoria a Roma, davanti un asilo nido del quartiere Magliana. Un uomo che aveva appena lasciato la figlia a scuola sarebbe stato raggiungo da tre colpi di pistola alla testa. È...

Roma - Lascia la figlia davanti all'asilo e gli sparano in testa. Trentenne gravissimo : Sparatoria a Roma, davanti un asilo nido del quartiere Magliana. Un uomo che aveva appena lasciato la figlia a scuola sarebbe stato raggiungo da tre colpi di pistola alla testa. È...

Roma - agguato davanti all'asilo : Lascia la figlia a scuola e gli sparano in testa - è gravissimo : Sparatoria a Roma, davanti un asilo nido del quartiere Magliana. Un uomo che aveva appena lasciato la figlia a scuola sarebbe stato raggiungo da tre colpi di pistola alla testa. È...

Roma - agguato davanti all'asilo : Lascia la figlia a scuola e gli sparano in testa : Sparatoria a Roma, davanti un asilo nido quartiere Magliana. Un uomo che aveva appena lasciato la figlia a scuola sarebbe stato raggiungo da tre colpi di pistola alla testa. È successo...