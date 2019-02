Inter-Bologna | Mihajlovic | ' Non partiamo sconfitti I ragazzi hanno capito il mio calcio'

Bologna - Mihajlovic : "So come battere l'Inter - dipenderà da noi" : "Manca un po' di intensità ma ho fiducia: i ragazzi hanno inteso il mio modo di vedere il calcio". Così si è espresso Sinisa Mihajlovic alla vigilia della gara con l'Inter nella sua seconda esperienza ...

Inter-Bologna - Spalletti si sfoga : “Anni di non vittorie? Colpa non mia” : INTER BOLOGNA, Spalletti parla in conferenza stampa – Si è voluto togliere più di qualche sassolino dalla scarpa Luciano Spalletti in conferenza stampa. Domani l’Inter ospiterà il Bologna e i nerazzurri sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato in questo 2019. A peggiorare la situazione ecco anche l’eliminazione dalla Coppa Italia, che costringe […] L'articolo Inter-Bologna, Spalletti si sfoga: ...

L'Inter celebra il Capodanno cinese : maglia speciale contro il Bologna : L' Inter giocherà domani alle ore 18 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic che ha da poco preso il posto di Filippo Inzaghi che è stato esonerato dopo la debacle contro il Frosinone. I nerazzurri non ...

Inter-Bologna - la conferenza di Spalletti : 'Marotta ha incontrato Conte? Non è credibile' : 14:53 2 feb Cosa si aspetta adesso da Perisic? " Perisic deve dare una risposta sul campo perché noi abbiamo una considerazione chiara delle sue capacità. Anche il mondo del calcio in generale conosce la forza di Perisic, il pubblico deve capire che attraverso il suo sostegno può fare bene. Sicuramente è stato al centro di qualche situazione che può aver fatto ...

Inter-Bologna : La probabile formazione e le statistiche del match : I nerazzurri tornano a San Siro dopo l’eliminazione in Coppa Italia arrivata dopo i calci di rigore contro la Lazio: ad attenderli ci sarà il Bologna, alla prima con Sinisa Mihajlovic in panchina dopo l’esonero di Pippo Inzaghi. Spalletti dovrebbe ridare fiducia a Perisic, nel Bologna tridente con Destro.L’Inter è chiamata al pronto riscatto dopo l’amarezza per l’eliminazione dalla Coppa Italia: il 22° turno di ...

Inter-Bologna - le probabili formazioni : Spalletti torna ad affidarsi a Perisic : Match molto delicato quello che vedrà l'Inter domani affrontare il Bologna allo stadio Meazza, nella gara valida per la ventiduesima giornata di campionato, la terza del girone di ritorno. Due squadre in lotta per obiettivi diametralmente opposti. I nerazzurri vogliono difendere il terzo posto, che vale il piazzamento Champions, mentre gli ospiti sono in piena zona retrocessione e cercano punti salvezza. Nella gara di andata, dopo un primo tempo ...

Inter - maglia speciale contro il Bologna : i nomi dei giocatori scritti in cinese : I nerazzurri indosseranno una maglia speciale “dedicata” alle celebrazioni per l’anno del Maiale che prenderanno il via martedì 5 febbraio. L'articolo Inter, maglia speciale contro il Bologna: i nomi dei giocatori scritti in cinese è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter – Nomi in cinese sulle maglie dei calciatori : i nerazzurri celebrano l’anno del Maiale contro il Bologna [FOTO] : Maglia speciale per l’Inter nell’incontro col Bologna di domani a San Siro: i nerazzurri indosseranno una divisa dedicata alle celebrazioni per l’anno del Maiale con i loro Nomi scritti in cinese Si avvicina il Capodanno cinese ed in occasione del match casalingo di domenica contro il Bologna, i nerazzurri indosseranno una maglia speciale dedicata alle celebrazioni per l’anno del Maiale che prenderanno il via ...

Inter-Bologna - le probabili formazioni : L' Inter torna a San Siro dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia, subita ai calci di rigore contro la Lazio. Per i nerazzurri, ancora a caccia della prima vittoria in questo ...

Inter-Bologna - probabili formazioni : Mihajlovic riparte dalla difesa a 4 : INTER BOLOGNA probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i quarti di finale della Coppa Italia che hanno sancito le clamorose eliminazioni di Juventus, Napoli, Roma e appunto Inter. La Lazio si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo ai rigori i neroazzurri a San Siro per 5-4. Tutto nel finale di partita. Al 108′ […] L'articolo Inter-Bologna, probabili formazioni: Mihajlovic riparte dalla difesa a 4 ...

Il Bologna dell’ex Mihajlovic fa visita all’Inter : la gara in esclusiva su Sky : In casa Inter l’umore non è dei migliori e non potrebbe essere altrimenti dopo l’eliminazione subita ai quarti di Coppa Italia ad opera della Lazio in una gara che i nerazzurri sembravano avere ripreso proprio in extremis allo scadere dei supplementari grazie al rigore segnato da Icardi. La lotteria dei rigori ha però condannato definitivamente […] L'articolo Il Bologna dell’ex Mihajlovic fa visita all’Inter: la ...

Inter - Bologna : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Domenica 3 febbraio alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita. QUI Inter La formazione nerazzurra dovrebbe ...

Coppa Italia – Infortunio De Vrij - il difensore rischia di saltare Inter-Lazio : in dubbio anche per il Bologna : Stefan De Vrij si ferma per un problema fisico: a rischio la sfida di giovedì di Coppa Italia contro la Lazio. In dubbio anche per Inter-Bologna di campionato Situazione alquanto complicata in casa Inter. Se a tenere banco è il mercato, con le questioni legate a Perisic (partente con destinazione Premier League) e Vrsaljko (infortunato e possibile rientrante anzitempo a Madrid), la situazione dei giocatori che restano non è delle migliori. ...