Manca di umiltà! Maurizio Costanzo massacra Adriano Celentano

(Di sabato 2 febbraio 2019) Adrian, lo show-cartoon di, non solo non decolla, ma continua a collezionare le critiche di colleghi e personaggi noti del mondo dello spettacolo. Dopo l'attacco arrivato da Vittorio Sgarbi e le distanze prese da Milo Manara, ora èa dire la sua, senza troppi giri di parole. Se mettiamo a confronto Adrian, il cartone di e cone 55 passi nel sole, con Al Bano, ci rendiamo conto della netta vittoria, in termini di ascolto, del cantante pugliese. Vogliamo dire con questo che Al Bano è più forte di? No. Vogliamo soltanto dire che, quando si decide di costruire un programma su un proprio lavoro, bisogna essere umili e non presuntuosi e costruirlo in maniera corretta televisivamente, come ha fatto Al Bano e come non ha fatto. La televisione ha delle regole: autori che vengano ascoltati e non una direzione artistica che vanifica qualunque intervento esterno.Mi piace segnalare, come ho già fatto in passato, il programma in onda su Raiuno, il sabato alle 16.40. Il titolo è Italia sì, lo conduce Marco Liorni e si avvale di tre "saggi", cioè Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli. La cosa che mi porta di nuovo a parlare di Italia sì sono le storie: belle, coinvolgenti e, spesso, insolite. Già, c' è voglia di qualcosa di insolito in una televisione che, per le troppe ore d' offerta, è costretta, talvolta, a ripetersi o a banalizzarsi.A proposito di programmi che nel tempo continuano a far ascolto, non dimentico Quarto Grado, in onda su Retequattro, il venerdì in prima serata. Lo conduce Gian Luigi Nuzzi, che si avvale, più o meno sempre degli stessi esperti, ma che, comunque, guida un format che funziona.