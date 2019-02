Sanremo 2019 | Premio Lunezia a Enrico Nigiotti per Nonno Hollywood

Pierfrancesco Favino : moglie - figli e filmografia. Chi è|Sanremo 2019 : Pierfrancesco Favino: moglie, figli e filmografia. Chi è|Sanremo 2019 Pierfrancesco Favino torna al Festival di Sanremo 2019, la notizia è stata ufficializzata lunedì 28 gennaio. L’attore ha accettato l’invito del direttore artistico e amico, Claudio Baglioni, e sarà presente come super ospite. La notizia non desta sorpresa. Già nel dicembre dello scorso anno, infatti, Favino aveva lasciato aperte le porte per un ritorno sul ...

Ed Sheeran tour 2019 : date in Italia e chi è a Sanremo 2019 : Ed Sheeran tour 2019: date in Italia e chi è a Sanremo 2019 Il 26 agosto 2019 terminerà il Divide, tour di Ed Sheeran iniziato nel marzo 2017. Sulle note di Perfect, Happier e Shape of you, il celebre cantautore tornerà in Italia per fare tappa a Roma, il 16 giugno e a Milano il 19 giugno. Il quinto album, seguito di X, ha raggiunto un successo planetario e numerosi fan non stanno più nella pelle per le uniche due tappe Italiane. ...

Truman Sanremo Edition è il nuovo album di Shade per Sanremo 2019 - in gara con Senza Farlo Apposta : Tra le tante riedizioni, arriva anche il nuovo album di Shade che ha deciso di intitolare Truman Sanremo Edition, in versione espansa rispetto a quella già rilasciata qualche mese fa e rivista in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 2019 in duetto con Federica Carta. La data di rilascio è segnata per l'8 febbraio e conterrà anche il brano da portare sul palco del Teatro Ariston con Federica Carta, lanciata nel 2017 dal ...

Festival di Sanremo 2019 - il premio Lunezia a Enrico Nigiotti per il testo «Nonno Hollywood» : Il premio Lunezia per Sanremo va a Enrico Nigiotti per il testo 'Nonno Hollywood' . Come tradizione, a pochi giorni dall'inizio del , il premio Lunezia esprime le indicazioni sui testi dei big in gara ...

Virginia Raffaele - una buona ragione per vedere Sanremo 2019 : Il 5 febbraio partirà la 69esima edizione del Festival di Sanremo, che Virginia Raffaele vivrà da assoluta protagonista, anzi da regina. Sarà lei infatti a condurlo, insieme al collega Claudio Bisio (con delle inevitabili incursioni del direttore artistico Claudio Baglioni). Inutile dire che le risate sono assicurate, perché Virginia è una comica esplosiva. Nessuno riesce a entrare come lei nei panni di altre donne ...

Eros Ramazzotti : figli - tour e moglie. Chi è l’ospite a Sanremo 2019 : Eros Ramazzotti: figli, tour e moglie. Chi è l’ospite a Sanremo 2019 L’attesissima per la più famosa kermesse musicale italiana sta per finire. Martedì 5 febbraio inizierà infatti la 69esima edizione del Festival di Sanremo. Dati alcuni tagli di costi, gli ospiti di questa edizione saranno (quasi) tutti italiani e tra i super ospiti attesi c’è anche lui, Eros Ramazzotti. Semplicemente, Eros Ramazzotti Eros Ramazzotti ...

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele al Festival : vestiti - stilisti - look serata per serata : Cresce l'attesa per la 69esima edizione del Festival che vedrà la comica romana nel ruolo di co-conduttrice. Quali abiti...

Francesco Renga riparte a Sanremo 2019 dall'amore per i genitori : Francesco Renga torna in gara al Festival di Sanremo con il brano 'Aspetto che torni', a cinque anni di distanza dal quarto posto con 'Vivendo Adesso'. Una canzone delicata che parla di amore, ma ...

Anche Fiorella Mannoia ospite a Sanremo 2019 a due anni dal 2° posto con Che sia benedetta : Fiorella Mannoia ospite a Sanremo 2019 va ad aggiungersi alla lunga lista di artisti che sono già stati annunciati per la prossima edizione della manifestazione condotta da Claudio Baglioni che inizierà dal 5 febbraio, come sempre dal Teatro Ariston. L'artista romana è fresca di nuovo singolo, con Il peso del coraggio in radio dal 1° febbraio come apripista del nuovo album - Personale - che sarà rilasciato nei prossimi mesi e supportato con ...

Sanremo 2019 : chi sono Shade e Federica Carta - in gara con "Senza farlo apposta" : Tutto quello che c'è da sapere sul rapper e la cantante (ex "Amici"), amati soprattutto dai giovanissimi e già visti insieme...

Chi sono i Boomdabash - in gara a Sanremo 2019 con "Per un milione" : Tutto quello che c'è da sapere sulla band salentina, dal debutto in Puglia alla conquista delle classifiche con Loredana...

Sanremo 2019 sempre più contro Matteo Salvini : arriva anche Fiorella Mannoia : sempre più Festival di Sanremo contro Matteo Salvini : arriva pure Fiorella Mannoia . Il parterre degli ospiti della 69/a edizione di Sanremo , 5-9 febbraio, si arricchisce del nome della cantantessa ...

Enrico Nigiotti a Sanremo 2019 con "Nonno Hollywood" : testo e video : Il cantante toscano, finalista ad "X Factor 2017", di nuovo sul palco dell'Ariston. Nel 2015 partecipò con "Qualcosa da...