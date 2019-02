MotoGp | a Sepang è l' ora dei collaudatori

MotoGp - test Sepang : scendono in pista i collaudatori : La figura del pilota collaudatore ha assunto n'importanza via via crescente, tanto da essersi creato un vero e proprio mercato dei test rider, con le case che cercano di mettere sotto contratto gli ...

MotoGp - Test collaudatori Sepang 2019 : programma - orari e tv : Dopo una lunga pausa invernale si torna in pista per i primi Test del 2019 riservati ai collaudatori dei team di MotoGP, che si disputeranno da venerdì 1 a domenica 3 febbraio sul tracciato di Sepang, in Malesia. I sei costruttori avranno così la possibilità di raccogliere i primi dati in uno dei circuiti più probanti e completi del calendario, per poter agevolare e semplificare il programma di lavoro che svolgeranno i piloti titolari nei Test ...

MotoGp - Bradl sulla Honda HRC nei primi test di Sepang : Sarà Stefan Bradl a sostituire Jorge Lorenzo nella prima sessione di test della MotoGP che si terrà a Sepang dal 6 all'8 febbraio prossimi. Il pilota tedesco, collaudatore HRC, lavorerà nelle prove ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : sarà Stefan Bradl a sostituire Jorge Lorenzo sulla Honda : L’intervento allo scafoide del polso sinistro per Jorge Lorenzo non priverà la Honda di avere due moto ufficiali al via dei primi Test stagionali per quanto riguarda la MotoGP, quelli di Sepang, che si svolgeranno in terra malese dal 6 all’8 febbraio. A sostituire il maiorchino ci sarà infatti il tedesco Stefan Bradl. Grandissima opportunità per il teutonico, vincitore del titolo iridato di Moto2 nel 2011, di guidare una moto di ...

Diretta/ Presentazione Honda 2019 - streaming video tv : Lorenzo ci sarà - ma salterà i test di Sepang - MotoGp - : Diretta Presentazione Honda 2019: info streaming video e tv della cerimonia di svelamento del nuovo gioiello per la prossima stagione di Motogp.

MotoGp - Jorge Lorenzo salta i test di Sepang : ecco il possibile sostituto scelto dalla Honda : Secondo i media tedeschi, il team giapponese avrebbe individuato il pilota a cui affidare la moto di Lorenzo nei test di Sepang Giornata di presentazione in casa Honda, il team giapponese infatti presenterà oggi a Madrid la nuova moto con cui Marc Marquez e Jorge Lorenzo lanceranno l’assalto al titolo mondiale. AFP/LaPresse Il pilota maiorchino però non parteciperà ai test di Sepang in programma dal 6 all’8 febbraio, per via ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «A Sepang vorrei trovare una moto più forte» : Se ci riusciremo potremo tornare competitivi ' ha proseguito ai microfoni di Sky Sport. DIETRO CAIROLI Poi il Dottore si è focalizzato sull'ennesima vittoria nella competizione di Monza, dove ha ...

MotoGp - Crutchlow tra passeggiate in bicicletta e test in dubbio : 'non so se ce la faccio per Sepang! Non riesco a caricare la gamba' : Crutchlow tra terapia e mancato ottimismo, il britannico della LCR tra passeggiate in bicicletta e futuri test invernali in dubbio Periodo difficile per Cal Crutchlow: il pilota britannico della LCR ...