Lezione di umanità | così i nigeriani stanno accogliendo in casa i rifugiati del Camerun

Migranti - Luigi Di Maio : “Su donne e bambini daremo una Lezione d’umanità a tutta l’Ue” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio , ribadisce la sua volontà di accogliere i minori e le donne a bordo della Sea Watch 3 e della Sea Eye e attacca: "L'Ue nasconde la testa sotto la sabbia, Malta finge di non vedere. Quando si parla di donne e bambini l'Italia deve dare una lezione di umanità a tutta l'Europa".Continua a leggere

Sea Watch - Di Maio : “Accogliamo donne e bambini - Lezione di umanità all’Ue. Sindaci disobbedienti? Sedicenti di sinistra” : “Tra donne e bambini ci sono dieci persone. L’Ue nasconde la testa sotto la sabbia. Di fronte a questo disimpegno ignobile, siamo pronti ad accoglierli“. A dirlo, prima dell’incontro coi lavoratori della Pernigotti, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio migranti a bordo della nave Sea Watch da 14 giorni, in riferimento ai . “La disobbedienza al dl Sicurezza? Questi sono Sindaci Sedicenti di sinistra. ...

Sea Watch 3 - Di Maio : "Da Italia Lezione di umanità a Ue" : "La politica migratoria di questi mesi ha ridotto gli sbarchi in Italia in maniera considerevole e non vogliamo tornare indietro ma quando si parla di donne e bambini l'Italia deve dare una lezione di ...