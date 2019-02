Addio contratto

ADRIAN/ Salta lo show per l'Addio di Celentano e Claudia Mori? Il contratto dalla parte del Molleggiato : ADRIAN, Programma a rischio per l'addio di Celentano e Claudia Mori? Ecco i rumors su possibili attriti sul set e a Verona

Addio a suor Damiana - fatale un virus contratto in India : La Spezia - La sua vita spesa per gli altri, fino all'ultimo. Fino a quando un virus che l'ha colpita ai polmoni se l'è portata via. E' morta così suor Damiana Elamthuruthil attivissima religiosa in ...

Vincenzo Nibali vicino alla Trek-Segafredo : giorni decisivi per il rinnovo del contratto. Verso l’Addio alla Bahrein? : Nonostante la stagione invernale ed il gelo, sono giorni caldi per Vincenzo Nibali. Lo Squalo sta vagliando tutte le ipotesi contrattuali per il biennio 2020-2021: c’è in ballo un finale di carriera da correre ancora da protagonista. Come noto, il legame tra i siciliano e la Bahrein Merida scadrà al termine del 2019. Il rinnovo appare tutt’altro che scontato. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, in pole-position vi sarebbe ...

Ciclismo - è già mercato…2020! Nibali in scadenza di contratto - Froome e Thomas corteggiati con l’Addio della Sky… : È praticamente terminata la stagione del Ciclismo su strada per quanto riguarda il 2018, con i corridori che sono in ritiro per approcciare il nuovo anno al meglio. Si inizia però già a pensare al prossimo ciclomercato, che potrebbe essere uno dei più spettacolari di sempre viste le tante trattative che potrebbero animarlo. Ci si aspettano infatti veri e propri botti, con i migliori corridori al mondo coinvolti e pronti a cambiare squadra. Non ...