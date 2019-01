' La lotta non è più tra destra e sinistra | ma tra élite e popolo' | intervista a Massimo

Abusivismo : Pg Palermo - 'lotta non può essere delegata solo alla magistratura' : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - La lotta all'Abusivismo "non può essere delegata solo alla magistratura". Ne è convinto il Procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Palermo. Il magistrato ha, quindi, ricordato la tragedia di Casteldaccia

Landini di lotta : "Chi si proclama governo del cambiamento non sta cambiando un bel niente" : "Non facciamoci abbindolare". Fiera del Levante di Bari, palco del congresso della Cgil. È passata quasi mezz'ora dall'inizio del primo discorso da candidato unico alla segreteria e in procinto di essere eletto dall'assemblea, quando Maurizio Landini cambia tono. La voce rotta dall'emozione - quella che ha accompagnato fino a quel momento i passaggi dedicati all'orgoglio e alla necessità che l'unità interna sia autentica - ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin ammazza la gara - Bassino e Brignone in lotta per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

Guatemala : Cicig risponde a governo - lotta a corruzione ostacolata ovunque ma non bisogna cedere : Città del Guatemala, 12 gen 11:04 - , Agenzia Nova, - La lotta contro la corruzione si misura con forti resistenze in tutto il mondo, ma non deve per questo essere interrotta. È quanto scrive il responsabile della Commissione contro l'impunità e la corruzione in Guatemala , Cicig, , il colombiano Ivan Velasquez, rispondendo ...

I sovranisti di sinistra delusi dalla Lega di governo e non più di lotta : Uno di questi è Massimo D'Antoni, economista all'Università di Siena, nonché ex collaboratore del Dipartimento Economia e Lavoro del Pd, quando il Pd...

Rosaria Iardino su Fernando Aiuti : "Non dimenticherò mai il mio uomo del bacio - grazie per il tuocontributo alla lotta all'Aids" : "È morto Fernando Aiuti, il mio uomo del bacio, grande immunologo e uomo, con lui ho litigato tantissime volte.. Ricordando l'uomo e il professore non posso fare altro che dire grazie per il suo enorme contributo alla lotta contro L'Aids". Questo il commento postato su Twitter da Rosaria Iardino, la donna sieropositiva da anni attiva nella sensibilizzazione contro il virus, protagonista dell'episodio del 1991, quando alla Fiera di ...

Renon - incidente in slitta. Renata Dyakowska lotta per la vita : Emily Formisano , 8 anni. Renata Dyakowska ha imboccato per errore una pista nera da sci e si è schiantata insieme alla piccola con lo slittino. La donna ora è indagata - un atto dovuto - insieme a ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato lotta ma cede al ceco Tomas Berdych. Fatali le occasioni non sfruttate nel primo set : Marco Cecchinato non riesce a ribaltare il pronostico e cede nelle semifinali del torneo ATP 250 di Doha al ceco Tomas Berdych: il boemo si impone sul cemento outdoor del Qatar con lo score di 7-6 (6) 6-3 dopo 90 minuti di aspra battaglia. Per il ceco ultimo atto contro l’iberico Roberto Bautista Agut. Nel primo set Cecchinato parte al servizio e lo fa nel migliore dei modi, mettendo in difficoltà l’avversario, cercando spesso delle ...

Massimo Cacciari e la rivolta dei sindaci : "Non basta la disobbedienza ci vuole la lotta politica" : Grida alla "lotta politica" più che alla resistenza civile. Più che il ricorso alla "propaganda", che sarebbe lo stesso metodo dell'avversario, servono "discorsi di verità". Ne è convinto Massimo Cacciari che, in merito alla rivolta del sindaci sul decreto sicurezza, confessa in una intervista a La

L'immunoncologia è la nuova frontiere nella lotta ai tumori : ... per la prima volta, offrire la possibilità di guarigione ma anche ridurre, se non eliminare, gli sprechi - dichiara il professor Americo Cicchetti , direttore dell'Alta Scuola di Economia e ...

Carlotta Mantovan - il primo Natale senza Fabrizio Frizzi : 'Da Stella non mi separo mai' : Il 2018 ha rappresentato un anno difficile nella vita di Carlotta Mantovan a causa della morte del marito Fabrizio Frizzi. Tuttavia nel corso di questi mesi la donna ha sempre ringraziato le persone per l'affetto che le hanno dimostrato anche tramite i social. La piccola Stella è la ragione di vita dell'ex giornalista di Sky tg 24, alla quale la Mantovan non fa mancare il proprio affetto. La moglie di Fabrizio Frizzi è stata protagonista di ...

lotta alle plastiche : da oggi vietati i cotton fioc non ecologici : Il 2019 si apre con una buona notizia per l'ambiente e con l'Italia impegnata in prima fila nella battaglia contro l'inquinamento. Dal 1° gennaio 2019, nel nostro Paese scatta infatti il divieto di produrre e vendere cotton fioc, i bastoncini di cotone non biodegradabili e compostabili, cioè quelli che hanno il supporto in plastica....Continua a leggere

