Dipendente di una centrale nucleare falsificava risultati dei test

243 giorni di malattia in due anni - ma faceva l'arbitro : denunciato Dipendente del Tribunale : Si assentava dal lavoro per malattia, contando sulla complicità di un medico che firmava i certificati, ma andava ad arbitrare all'estero. Per questo un operatore amministrativo del Tribunale di Taranto e lo stesso medico sono stati denunciati in concorso per truffa aggravata ai danni dello Stato. La Guardia di finanza di Taranto ha eseguito un decreto di sequestro preventivo "per equivalente" di beni e disponibilità finanziarie, ...

Taranto - 243 giorni di malattia in due anni. Ma il Dipendente del Tribunale faceva l'arbitro : denunciato : Il dipendente pubblico ed il medico, che ha prodotto le false certificazioni sanitarie, sono stati denunciati per truffa: accertato un danno di 32mila euro

Khashoggi - l’Onu annuncia l’inizio di una “inchiesta internazionale inDipendente” : A più di tre mesi e mezzo dall’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, brutalmente ucciso lo scorso ottobre nel consolato saudita di Istanbul, il relatore speciale dell’Onu sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Agnes Callamard, si recherà in Turchia per iniziare una “inchiesta internazionale indipendente“. Lo si apprende al Palazzo di Vetro: Callamard sarà in Turchia dal 28 gennaio al 3 febbraio. Ad proporre ...

Tiziano Renzi a un suo ex Dipendente : 'Ci vediamo in tribunale faccia di m***a' : Filippo Roma de "Le Iene" è andato a Rignano sull'Arno a trovare Tiziano Renzi , l'ormai noto papà dell'ex premier Matteo . Tra indagini su capannoni abusivi e lavoratori dell'Arturo Srl , per ora, il ...

Rapina farmacia con una lametta da barba e ferisce un Dipendente - arrestato 32enne : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Matera - blitz anti-caporalato : 14 arresti - c’è anche un Dipendente comunale : Quattordici persone sono state arrestate mercoledì mattina durante un’operazione contro lo sfruttamento di manodopera nei campi agricoli. L’ennesimo caso di caporalato viene dalla Basilicata, dove i carabinieri hanno scoperchiato quella che per la procura di Matera era un’associazione a delinquere guidata da una coppia di romeni, finiti in carcere. I due, secondo gli investigatori, avrebbero ottenuto un profitto illecito di ...

Dipendente Huawei arrestato in Polonia : "È una spia" : Un Dipendente cinese di Huawei , il colosso delle telecomunicazioni, è stato arrestato in Polonia perché sospettato di spionaggio . Insieme a lui è finito in manette anche un cittadino polacco, ex ...

CD Projekt Red regala una fantastica giacca di Cyberpunk 2077 ad un Dipendente per i suoi 10 anni nello studio : Uno sviluppatore di Cyberpunk 2077 ha avuto come regalo commemorativo, per il compimento dei suoi 10 anni all'interno degli studi di CD Projekt Red, un fantastico regalo a tema Cyberpunk 2077.Come riporta Dualshockers infatti, può capitare che un datore di lavoro decida di commemorare la permanenza dei suoi dipendenti più fedeli, e in questo caso lo studio polacco ha pensato bene di regalare una giacca in pelle e brandizzata Cyberpunk 2077, con ...

Tentò approccio sessuale con una mamma in un campo scuola : Dipendente struttura rischia processo : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Ancora una tragedia tra i boschi di Sagron Mis. Muore un Dipendente comunale mentre tagliava la legna : PRIMIERO . Ancora un morto tra i boschi di Sagron Mis, nel Primiero . E Ancora una volta si tratta di una persona che stava tagliando la legna. Non un boscaiolo come successo meno di un mese fa a ...

Padre esasperato uccide il figlio tossicoDipendente : ammazzato col pestacarne durante una lite : Era una vita spesa all'insegna di droga e alcol, nottate trascorse fuori casa e inutili tentativi di recupero in comunità quella di Gianluca Colleoni, 48 anni, ucciso questa mattina a colpi di ...

Uccide il figlio tossicoDipendente dopo una lite - fermato un 72enne : Un uomo, di 48 anni, tossicodipendente, è stato ucciso dal padre, di 72, in una lite, domenica mattina in un appartamento a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza. In base ai primi accertamenti dei ...

Cinquefrondi - arrestato Dipendente comunale per peculato e simulazione di reato : Il 23 novembre i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palmi su ...