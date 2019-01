Consob | Minenna pronto a lasciare precedente incarico

La scivolata di Minenna sul Fondo Salva Stati E la Consob si allontana : La figuraccia internazionale no, non ci voleva proprio. Sul povero Marcello Minenna, aspirante da mesi alla poltrona di presidente della Consob, che però non arriva mai, si è abbattuto un nuovo ...

Consob - Beppe Grillo dice la sua su Twitter : "Minenna è il nome giusto" : Lo ha comunicato su Twitter, scrivendo il suo nome con hashtag e lettere maiuscole. Per Beppe Grillo, il nome giusto è quello di Marcello Minenna . Il fondatore del Movimento 5 Stelle, dal suo account,...

Beppe Grillo sponsorizza Minenna alla Consob : "È una garanzia per i cittadini" : Beppe Grillo scende in campo nella partita sulle nomine. E lo fa ponendosi al fianco di Marcello Minenna: "L'Elevato garante vuole esprimere un parere su garanzia cittadini per nomina Consob: senza dubbio Marcello Minenna", scrive su twitter il fondatore del Movimento 5 stelle, spendendosi in favore del candidato pentastellato per la Commissione nazionale per le società e la Borsa, sul quale peraltro non mancano le perplessità tra ...

Governo - ormai è 'giallo' su Minenna a Consob. E restano nodi Tav e trivelle : Finora i due vicepremier sono riusciti a non far perdere del tutto la rotta alla nave, ma sono tanti i temi dove il compromesso ha costretto ad allungare i tempi del percorso

Le mosse di Ruocco per Minenna mandano in crisi il governo su Consob : Roma. A metà mattina, l’ira di Luigi Di Maio è tale che i suoi fedelissimi vagliano perfino le ipotesi più estreme: “Ma non la possiamo sfiduciare?”. Ce l’hanno con Carla Ruocco, che intanto, via Facebook, lascia intendere di avere fiutato l’aria: “Ogni mattina in Africa non importa che tu sia un le

Consob - Salvini : intesa su Minenna. Tria : spero nomina prima possibile - c'è dibattito : superate le riserve di conte 9 gennaio 2019 Consob: il caso Carige accelera la nomina, Minenna in pole Tria: spero nomina al più presto, c'è dibattito Dal canto suo il ministro dell'Economia, ...

Consob - Salvini : "C'é intesa su Minenna" : ANSA, - ROMA, 17 GEN - In Consiglio dei ministri oggi uscirà il nome del nuovo presidente della Consob? "No, non mi sembra sia all'ordine del giorno". Così risponde il vicepremier Matteo Salvini ai ...

Marcello Minenna ha l'ok di Lega e M5S per la Consob - ma "c'è dibattito" : C'è l'intesa politica nella maggioranza per la nomina di Marcello Minenna alla presidenza della Consob. Sostenuto dai 5 Stelle, arriva anche il placet pubblico di Matteo Salvini, ma la nomina non è all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi. E Giovanni Tria ammette che "c'è dibattito" sulla scelta della persona che dovrà guidare l'Authority di Borsa.Come Huffpost ha anticipato nei giorni scorsi, ...

Consob - pressing M5S per Minenna : pressing sul governo da parte dell'ala 'ortodossa' del M5S per la scelta di Marcello Minenna come nuovo presidente della Consob . Il dossier sulla nomina del nuovo vertice della Commissione nazionale ...

Minenna - la Consob e il veto fantasma - : La nomina del presidente Consob comincia a essere urgente. Nessuno dice no all'attuale direttore. Ma il Quirinale resta freddo

12 ricorsi sulla strada di Marcello Minenna in Consob : Il 7 dicembre 2017, appena quindici giorni prima della nomina del suo successore da parte del Consiglio dei ministri, l'allora presidente della Consob, Giuseppe Vegas, decise di promuovere Marcello Minenna da condirettore a direttore. Promozione sul filo di lana. Sono passati tredici mesi, ma il passato non si cancella. Ritorna, e con un peso, in giorni caldissimi, quelli che vedono l'ex assessore al Bilancio della Giunta Raggi in rampa di ...

"Consob - nominare subito MinennaMattarella? Non può dire di no" : "Sulla nomina di Minenna a presidente della Consob non può esserci alcun veto". Lo dice in un'intervista ad Affaritaliani.it Elio Lannutti, senatore del M5s: "Non servono ulteriori controlli" Segui su affaritaliani.it