UC & C, Unified Communications and Collaboration, la rivoluzione ha inizio

laragnatelanews

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Recentemente l’istituto di ricerche ReportsWeb ha diramato i risultati di un’analisi condotta sul mercato delleCommunication ande sui suoi possibili sviluppi.Le previsioni prevedono una significativa crescita nei prossimi anni e in particolare le UC;C basate su Cloud beneficeranno di una notevole spinta in molteplici settori, dall’IT alle TLC passando per l’Healthcare e la Pubblica Amministrazione.E proprio in quest’ottica di favorevoli auspici, anche Wildix si sta muovendo tenendo in considerazione le variabili dei mercati in cui attualmente opera.“Nel 2019 il mercato delle UC;C vedrà l’della fine di una categoria, quella dei system integrator. Non lo dico io ma i numeri. Il nuovo paradigma introdotto da internet prevede che beni e servizi arrivino direttamente al consumatore. È l’effetto Amazon: si elimina la mediazione tra domanda e ...