Sanremo 2019 - Rai - Claudio Baglioni - conflitto d' interessi - Striscia

Cambia la programmazione di Che Dio ci Aiuti 5 per Sanremo 2019 - la quinta puntata slitta a San Valentino : La programmazione di Che Dio ci Aiuti 5 Cambia in vista di Sanremo 2019. L'amata fiction Rai andrà in onda domani, 31 gennaio, con il quarto e ultimo appuntamento prima di una lunga pausa. Spazio quindi alla kermesse musicale, che si svolgerà dal 5 al 9 febbraio, e verrà trasmessa proprio su Rai1, il canale che ospita la serie con Elena Sofia Ricci. Per questo motivo la prima rete ha optato per il cambio programmazione di Che Dio ci Aiuti 5, ...

Sanremo 2019 - Pierfrancesco Favino : la notizia è ufficiale : Pierfrancesco Favino farà il bis a Sanremo? L’anno scorso il binomio Favino- Festival si rivelò senza dubbio un connubio vincente tanto che, a distanza di tempo, si ricordano più i monologhi e le performance dell’artista romano sul palcoscenico dell’Ariston che tante delle canzoni che avrebbero dovuto lasciare il segno. La bravura e la simpatia di Pierfrancesco Favino sono sotto gli occhi di tutti e anche il direttore artistico Claudio Baglioni, ...

Sanremo 2019 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la...

Sanremo 2019 - Mahmood sul palco dopo la vittoria a Sanremo Giovani : da X Factor all’Ariston : Mahmood si è aggiudicato un posto tra i big dopo la vittoria a Sanremo Giovani con il brano “Gioventù bruciata“, sul palco dell’Ariston si esibisce con una nuova canzone: “Soldi“. Un po’ trap, un po’ elettronica con al centro il difficile rapporto con il padre (“Dimmi se ti manco o te ne fotti“) e qualche verso in arabo (“Narghilè, ualadì ualadì habibi tahaleena“). Perché Alessandro ...

Sanremo 2019 - i duetti della quarta serata : Nella serata di venerdì 8 febbraio i big in gara propongono il loro brano rivisitato al fianco di un ospite

Tutto pronto per la XII edizione di "Casa Sanremo Vitality's" : musica - cinema e spettacolo si incontrano a Sanremo 2019

Tutti i duetti del Festival di Sanremo 2019 e gli ospiti dell’8 febbraio - da Morgan a Ermal Meta e Fabrizio Moro : Sono stati annunciati Tutti i duetti del Festival di Sanremo 2019 ad eccezione di uno: quello de Il Volo. Il trio pop lirico ha presentato alla stampa italiana il nuovo disco di inediti, Musica, anticipato dal singolo sanremese Musica che resta ma non ha ancora comunicato il nome dell'ospite/degli ospiti sul palco nella serata di venerdì 8 febbraio. A Sanremo infatti, anche quest'anno, è confermato il duetto con ospite. I 24 Campioni in gara ...

Sanremo 2019 - Paragone : “Farò interrogazione in Vigilanza Rai sul conflitto di interessi del cerchio magico Baglioni-Salzano” : Quando manca poco meno di una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo 2019, a conquistare la scena è la notizia di un presunto conflitto di interessi all’Ariston, dopo che Striscia la notizia che ha segnalato la presenza in gara di undici artisti legati in qualche modo all’agenzia di Claudio Baglioni, la Friends and Partners di Ferdinando Salzano. Il senatore del Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone, capogruppo in Vigilanza ...

Festival di Sanremo 2019 - tutti i duetti : Morgan con Achille Lauro - mistero sull'ospite de Il Volo - c'è anche Cristina D'Avena : tutti i duetti del Festival di Sanremo 2019 sono stati annunciati, eccezion fatta per i ragazzi de Il Volo , che non hanno annunciato il loro ospite neanche in conferenza stampa. Sul palco dell'...

Luciano Ligabue : figli - età - altezza e canzoni | Sanremo 2019 : Luciano Ligabue: figli, età, altezza e canzoni | Sanremo 2019 Uno degli assoluti protagonisti del rock italiano degli ultimi vent’anni. Artista poliedrico impegnato, oltre che nel canto, anche nel teatro e nel cinema. Un’icona per tutte le età, con la sua musica che ha saputo e continua ad appassionare tutti. Questo è Luciano Ligabue, una delle più grandi rockstar italiane, pronto a calcare il palco ...

Giuria Festival di Sanremo 2019 : regolamento e televoto - come funziona : Giuria Festival di Sanremo 2019: regolamento e televoto, come funziona La 69esima edizione del “Festival di Sanremo” è ormai alle porte. Dopo il grande successo dello scorso anno viene confermato Claudio Baglioni alla guida del programma, in qualità di Direttore Artistico. Sarà accompagnato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele in quest’avventura ricca di novità. Anzitutto nel numero dei partecipanti: i 20 ...

Livio Cori a Sanremo 2019 : età - altezza e vita privata. Chi è : Livio Cori a Sanremo 2019: età, altezza e vita privata. Chi è Il Festival di Sanremo 2019 si presenta come una “nuova” versione della classica kermesse musicale italiana. A partire dai conduttori, che vedono un cantante come direttore artistico (Claudio Baglioni) affiancato da una comica (Virginia Raffaele) e da un attore (Claudio Bisio), fino ad arrivare ai concorrenti. Questa edizione, infatti, porta con sé una “ventata ...

Barracuda – Predator Edition 2019 è il nuovo album di Boomdabash - a Sanremo con Per un milione : In vista della partecipazione al Festival di Sanremo, arriva il nuovo album dei Boomdabash che prenderà il titolo di Barracuda – Predator Edition 2019. Si tratta di una versione espansa della loro ultima prova di studio e che arriverà sul mercato l'8 febbraio prossimo, dopo il rilascio del singolo Per un milione con il quale saranno in gara, per la prima volta, sul palco del Teatro Ariston. Arrivano quindi novità dopo un'estate ...

Mahmood a Sanremo 2019 : età - altezza e vita privata. Chi è : Mahmood a Sanremo 2019: età, altezza e vita privata. Chi è Dopo essersi aggiudicato la vittoria a Sanremo Giovani 2018, l’artista Mahmood “vince il pass” per entrare a far parte dei 24 “Big” in lista per Sanremo 2019. Scopriamo di più su uno dei tanti giovani talenti pronti a sfidarsi a suon di note. Da X Factor a Sanremo Giovani, chi è Mahmood Mahmood è il nome d’arte scelto da ...