Le Iene - Selvaggia Lucarelli dichiara guerra al programma : 'Perché deve chiudere' : Selvaggia Lucarelli non ha mandato giù la puntata speciale de Le Iene su Italia 1 sulla strage di Erba, così come diversi telespettatori che già durante la trasmissione protestavano anche per le ...

Strage di Erba e revisionismo delle Iene/ Selvaggia Lucarelli e sindaco attaccano : "La tv non è un tribunale" : Strage di Erba e revisionismo Iene, Selvaggia Lucarelli e il sindaco attaccano il programma: "La televisione non è un tribunale. Ora si è passato il segno"

Selvaggia Lucarelli : "Le Iene andrebbe chiuso ora" : Lo speciale de Le Iene andato in onda ieri sera su Italia 1, dedicato alla strage di Erba, ha suscitato forti critiche anche sui social. Tra le più attive in questo senso certamente Selvaggia Lucarelli, che da tempo contesta l'operazione portata avanti dal programma di Davide Parenti. In uno dei tanti tweet dedicati alla faccenda, la giornalista de Il Fatto Quotidiano auspica, in pratica, la chiusura della trasmissione Mediaset:Dopo il ...

Francesco Chiofalo intervIene per fermare le minacce di morte a Selvaggia Roma : "L'odio non porta a nulla" : Da quando Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island, annunciò la sua imminente operazione per rimuovere un tumore benigno al cervello, poco prima delle festività natalizie, intervento che, grazie alla bravura dei medici che l'hanno operato, è perfettamente riuscito, la vita di Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco, è cambiata in peggio.Da settimane, infatti, la 28enne Romana non fa altro che ricevere insulti, auguri di ...