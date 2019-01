Kodi si aggiorna per Windows 10 alla versione 18 0

surface-phone

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Breve comunicato per informarvi del rilascio sul Microsoft Store di un nuovomento di, il famoso software dedicatogestione Home theater PC, che arriva così18 (nome in codice “Leia”).Novità Aggiunto il supporto per gli emulatori di giochi, controller e ROM.può ora accedere a gestori DRM esterni. Apportati miglioramenti significativi nella libreria musicale con nuovi filtri, interfaccia ridisegnata e accesso API più veloce. Aggiunto il supporto per RDS (Radio Data System). Aggiunto il supporto a addon binari e repository binari per ridurre le dimensioni dei file instti. Migliorato il supporto per il Blu-ray. Migliorata la gestione delle librerie e delle API UWP. Supporto a 64bit. Fix di bug. Link al download(Gratis,Store) →