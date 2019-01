Crozza | Migranti e Pd destino comune | in fuga da paese ostile

Pd - Crozza : “Non sta preparando primarie - ma esequie. Ormai è morto : hanno più bisogno loro dei migranti” : Nella copertina di Che Fuori Tempo Che Fa, di Fabio Fazio su Rai1, Maurizio Crozza ha parlato del Partito democratico: “Davanti a Siracusa c’è una nave con 47 migranti che Salvini non vuol sbarcare. Tre parlamentari sono saliti a bordo per esprimere loro almeno un po’ di solidarietà, erano di LeU, +Europa e Forza Italia. E quelli del Pd non ci sono andati? No, c’erano i saldi e a Martina serviva una pashmina da congresso in cachemire. Per ...