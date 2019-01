Cosa è successo a Daniel dopo Amici 18? “Rivolta in puntata! Non è finito qua”

Attenzione al consumo degli avanzi alimentari : giovane muore nel sonno dopo aver mangiato della pasta preparata giorni prima. Ecco Cosa è successo : Uno studente è morto nel sonno dopo aver mangiato della pasta avanzata da 5 giorni. Il ragazzo, identificato solo come A.J., aveva 20 anni, era di Bruxelles e la domenica aveva l’abitudine di preparare i pasti per tutta la settimana per risparmiare tempo. Cucinava la pasta e la conservava in contenitori per alimenti. Si è subito sentito male ed è andato a letto per cercare di dormire. La mattina seguente, però, è stato trovato morto nel letto ...

Omicidio Vannini - dal colpo di pistola alla sentenza d'appello : Cosa è successo : La ricostruzione del caso di Marco Vannini, il giovane morto il 18 maggio del 2015, ucciso all'interno della villetta della...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez a rischio. Cosa è successo : Guai in vista per il bel tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez. È ormai risaputo che il salotto pomeridiano di Maria De Filippi viene trasmesso con puntate registrate dalla produzione in anticipo rispetto alla messa in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset. Ma grazie alle anticipazioni de “Il Vicolo delle News”, i frequentatori del web sono al corrente di ciò che avviene in studio quasi simultaneamente. Proprio grazie a queste indiscrezioni, ...

Vieni da me - Caterina Balivo blocca di colpo l’intervista : Cosa è successo in studio : Prima di cominciare la nuova puntata di ‘Vieni da me’ e presentare gli ospiti, Caterina Balivo ha ringraziato il pubblico per gli ascolti che il programma ha ottenuto venerdì scorso, giorno in cui ha tagliato il traguardo delle 100 puntate. Una ricorrenza speciale che la trasmissione inaugurata a settembre 2018 ha raggiunto insieme alla sua ‘vicina di palinsesto’, ovvero la soap “Il paradiso delle signore”, che è iniziata il 10 settembre ...

Mara Venier malore in diretta ecco Cosa è successo : Durante la puntata che andata ieri in onda di “Domenica In “Mara Venier ha accusato un mal di schiena, il classico colpo della strega, mentre era in onda. La Venier ha gestito il tutto con la sua solita maestria, sorridendo e scherzando. Tutto è successo mentre intervistava Vincenzo Salemme. Mentre gestiva il suo problema di salute con ironia, Mara è sembrata lanciare una strana frecciatina. “Ho il colpo della strega. Qualcuno me ...

Febbre alta alla Prova del Cuoco : Cosa è successo a Elisa Isoardi : 'Ho 39 di Febbre'. Elisa Isoardi ha l'influenza, ma non rinuncia alla sua Prova del Cuoco . Per fortuna nella conduzione potrebbe aiutarla la sua spalla, Ivan Bacchi . Neanche per sogno, anche lui non ...

La conduttrice del tg e la bizzarra scollatura diventata virale : ecco Cosa è successo : Il vestito con la scollatura a forma di pene , inevitabilmente, ha fatto il giro del mondo. Come se non bastasse, gli utenti dotati di miglior memoria hanno anche fatto notare come, nel 2016, un'...

Domenica In - Mara Venier sta male in diretta tv : Cosa è successo : Inizio di pomeriggio complicato per Mara Venier a Domenica In . La presentatrice ha accusato un mal di schiena, il classico colpo della strega in diretta tv su Rai 1 . Mara ha gestito il tutto con la ...

Mara Venier sta male in diretta a Domenica In : ecco Cosa è successo : Inizio di pomeriggio complicato per Mara Venier a Domenica In . La presentatrice ha accusato un mal di schiena, il classico colpo della strega in diretta tv. Mara ha gestito il tutto con la sua solita ...

#10yearschallenge e clima - Cosa è successo al pianeta in dieci anni e quale futuro ci attende : Va per la maggiore postare immagini di come si era nel 2009 rispetto all’anno in corso. dieci anni fa. Un confronto non certo esaustivo se si parla di clima e dello stato del pianeta. In questo caso, in virtù dell’accelerazione dei cambiamenti in corso, affiora una sensibilità nuova rispetto allo scorrere del tempo: non è significativo solo quanto tempo è passato “da”, ma quanto manca “a”. Ossia, dovremmo chiederci se tra dieci anni saremo in un ...

RISULTATI SERIE B/ Classifica aggiornata : Cosa era successo del turno di andata. Diretta gol live score : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite di oggi, domenica 27 gennaio, per la 21giornata del campionato cadetto.

C’è Posta per Te - Gerry Scotti in lacrime : ecco Cosa è successo : Gerry Scotti è stato ospite di Maria De Filippi a “C’è Posta per Te”, perché era la sorpresa di Michele per il padre Francesco che da anni lotta contro l’artrite reumatoide degenerativa. Il conduttore si è commosso più volte ascoltando la loro storia e così si è lasciato andare ad un racconto molto personale sul padre scomparso.”Gli sfortunati sono quelli che non dedicano dei minuti ai propri figli – ha detto Gerry – ...

Sette giorni senza notizie del pensionato scomparso - Cosa è successo a Bruno Cantobelli? : Continuano le ricerche di Bruno Cantobelli. Sono passati Sette giorni da quando l'ex agente di commercio si è allontanato dalla sua abitazione.

Ecco Cosa è successo quando abbiamo tentato di scommettere sugli eSport dai bookmaker locali - articolo : Nel Regno Unito abbiamo una strana relazione con il gioco d'azzardo. È davvero difficile trovare una via principale o il centro di una città che non abbia almeno un paio di centri scommesse che si occupano di raccogliere puntate su qualsiasi cosa: dalle corse dei cavalli al calcio fino ad arrivare all'eventualità che Kate Winslet pianga o meno dopo aver vinto un Oscar (sì, si può fare davvero). Ma che dire per quanto riguarda gli eSport?Secondo ...