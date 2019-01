Conte sull' economia | «Pil in contrazione anche nel quarto trimestre»

Conte anticipa l'Istat sulla recessione : "Pil in contrazione ma ci riprenderemo" : 'Abbiamo - aggiunge - un'economia che crescerà, dobbiamo lavorare insieme e progettare gli strumenti perché questa economia cresca in modo duraturo'.

Conte anticipa l'Istat sulla recessione : 'Pil in contrazione ma ci riprenderemo' : 'Abbiamo - aggiunge - un'economia che crescerà, dobbiamo lavorare insieme e progettare gli strumenti perché questa economia cresca in modo duraturo'.

Conte sull'economia : «Pil in contrazione anche del quarto trimestre» : Le parole del premier sono state commentate dal ministro dell'economia Giovanni Tria, che si trova a Washington: «Confermo che aspettiamo i dati Istat, non drammatizzerei l'attesa» ha detto. Mentre ...

Conte : destituite di fondamento le notizie sulla fusione Leonardo-Fincantieri : 'Non c'è alcuna ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo in corso di valutazione presso Palazzo Chigi'. Lo precisa una nota del governo smentendo le indiscrezioni di stampa. Il premier Conte, a ...

Diciotti - Conte : me ne assumo la responsabilità. Salvini : rischio terroristi sulla nave : sulla vicenda Diciotti è stata seguita la linea politica del governo, quindi «mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto. Non sarò certo...

L'Inter non va - Spalletti sul banco degli imputati. L'ombra di Conte sulla sua testa : L 'Inter di Luciano Spalletti ha chiuso in chiaroscuro la prima parte di stagione. I nerazzurri infatti hanno messo insieme 39 punti nelle prime 19 giornate di campionato: non male ma avrebbero ...

Giuseppe Conte negli Emirati - Eni sigla maxi-accordo sulla raffinazione : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in visita negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi. Ad accoglierlo, in mattinata, il Principe ereditario Mohammed bin Zayed Al Nahyan. La visita di Conte, che ad Abu Dhabi si è recato già a novembre scorso, avviene in occasione dell'accordo siglato oggi tra Eni e l'Emiratina Adnoc.Eni e Adnoc hanno firmato un accordo (Share Purchase Agreement) che consente al gruppo italiano di ...

Venezuela - governo diviso sull’ultimatum dell’Ue. Conte : “Sì al voto subito ma no a interventi impositivi di altri Paesi” : Il governo italiano si divide sulla crisi politica in Venezuela. Le due anime dell’esecutivo gialloverde hanno infatti posizioni contrastanti, come dimostra lo scontro tra Alessandro Di Battista del Movimento 5 stelle e il vicepremier leghista Matteo Salvini. Quest’ultimo infatti, ha dichiarato il suo sostegno all’ultimatum lanciato dall’Unione europea affinché il Venezuela vada al voto entro 8 giorni se non vuole che ...

Migranti - Contestatrice solitaria contro Salvini. La donna - con la bandiera arcobaleno sulle spalle gli urla “assassino” : “Riportiamo socialità laddove c’era delinquenza”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini consegnando questa mattina al Comune di Roma un villino con box confiscato alla periferia della Capitale, in via Vernio n. 20. “Questo è uno dei 295 beni confiscati e assegnati l’anno scorso in tutti i comuni del Lazio ai cittadini”, spiega Salvini che al suo arrivo, prima di visitare il villino, è stato contestato da una ...

Conte : “Su Regeni impegno mio e del governo”. Ma la maggioranza è spaccata sulla linea da seguire : Tre anni sono passati, ma c’è ancora molto da fare. Il terzo anniversario della morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto, si apre con un tweet della mamma, Paola Deffendi: «25 gennaio 2019... Oggi e sempre, il giallo! Non molliamo, caro Giulio. Truth for Giulio Regeni». In una foto, allegata al post, l’immagine di al...

Conte sfida Parigi sull'Onu : 'E ora serve un'Europa del popolo' : 'Se la Francia vuole mettere a disposizione il proprio seggio nel Consiglio di sicurezza dell'Onu, parliamone e facciamolo nel Contesto europeo, se davvero vogliamo dare importanza a tale Contesto'. ...

Conte sfida Parigi sull'Onu : «E ora serve un Europa del popolo» : «Se la Francia vuole mettere a disposizione il proprio seggio nel Consiglio di sicurezza dell'Onu, parliamone e facciamolo nel Contesto europeo, se davvero vogliamo dare importanza a tale...

I dubbi di Conte sull'europeismo francese : da Davos attacca Parigi su Fincantieri e seggio Onu : Dopo giorni di botta e risposta tra Parigi e Roma è Giuseppe Conte ad attaccare la Francia su due fronti: la questione Fincantieri e il seggio permanente nel Consiglio di sicurezza Onu. In entrambi i casi chiede che non prevalgano i singoli stati ma che l'Unione europea faccia, concretamente, squadra. Sul primo fronte il premier non usa mezzi termini: "È paradossale - ha detto ai margini a margine dei lavori del Wef di Davos - che ...

Conte silura l'asse franco-tedesco Attacco sull'Onu e su Fincantieri : Doppio affondo del premier a Berlino e Parigi. Parlando da Davos Giuseppe Conte attacca l'asse franco-tedesco e boccia l'ipotesi di concedere un seggio permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite alla Germania, uno dei punti dell'intesa Merkel-Macron Segui su affaritaliani.it