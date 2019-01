ilfattoquotidiano

: Conduttrice va in onda con una giacca che ha la scollatura a forma di pene: ‘epic fail’ social. Lei: “Non mi ero re… - Cascavel47 : Conduttrice va in onda con una giacca che ha la scollatura a forma di pene: ‘epic fail’ social. Lei: “Non mi ero re… - NicolaPanza : PANICO IN TV ?? Con la_scordio , Stefania ?? Conduttrice con magoforestreal e @gretamauro di maidiretalkmediaset in o… - AntonioAle57 : @mazzettam @Moonlightshad1 @MarcelloFoa invece Povera Patria in onda a mezzanotte e mezzo milione di ascoltatori, u… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Samantha Heathwood è un’anchorwoman australiana che conduce il tg 9 News. In questi giorni si parla di lei e non per il suo stile di conduzione ma per una sorta di ‘epic fail’: la donna ha indossato infatti unala cuiricorda un organo genitale maschile. Inutile dire che il pubblico dei social ha subito notato la “” e i meme si sono moltiplicati a dismisura. “Non ci avevo fatto proprio caso, al momento di scegliere quella. Vedendola dopo, sullo schermo… non potevo smettere di ridere – ha commentato lei – Potrei mettere quel vestito in un’asta online, potrebbe essere un pezzo unico per qualche collezionista”.I don’t know what Channel 9’s Samantha Heathwood did to the wardrobe person but that was a d*ck move! pic.twitter.com/tpty9Ve3sQ— Selena Adera ...