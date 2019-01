Virtuoso | l' app che ti ricompensa se fai attività fisica

Healty Virtuoso - l’app italiana che incentiva a muoversi per migliorare il proprio stile di vita : Avete uno stile di vita sedentario, più volte vi siete ripromessi di fare moto, ma poi non avete messo in pratica i buoni propositi? Provate con Healty Virtuoso, un’app per smartphone che vi ricompensa se camminate e correte, così come se dormite e mangiate in maniera salutare. Un incentivo insomma, un piccolo “grillo parlante” ideato per motivare e stimolare chi ha bisogno di un aiutino per impegnarsi seriamente. L’app è ...