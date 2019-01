Brindisi | spara alla moglie e poi si toglie la vita | lei è in condizioni disperate

Brindisi - 75enne spara contro la moglie con un fucile e si suicida : erano separati da poco : La tragedia è avvenuto in un casolare di campagna tra Ostuni e Carovigno. L'uomo è morto sul colpo, la donna di 57 anni è in fin di vita

Brindisi - uomo spara alla moglie un colpo di fucile e poi si toglie la vita : Una terribile tragedia familiare è avvenuta oggi, in tarda mattinata, a Carovigno, comune dell'hinterland Brindisino. Secondo quanto riportato dai media locali, un uomo di 75 anni ha sparato un colpo di fucile all'indirizzo di sua moglie, di 57 anni, al culmine di una lite scoppiata tra i due nella loro casa rurale, situata lungo la strada che collega la stessa cittadina Brindisina ad Ostuni. Dopo aver compiuto il misfatto l'uomo ha puntato ...