Torino-Inter, la luce davanti la accendono Brozovic e Falque

lanotiziasportiva

: ?? Matchday ?? #TorinoInter ?? 21^ giornata @SerieA ? 18:00 CET ?? Stadio Olimpico Grande Torino #FORZAINTER ???? - Inter : ?? Matchday ?? #TorinoInter ?? 21^ giornata @SerieA ? 18:00 CET ?? Stadio Olimpico Grande Torino #FORZAINTER ???? - Inter : #Spalletti: 'Il Torino fa un gioco di forza e duello fisico. Sono forti, sono bravi. Hanno un allenatore e una soci… - beINSPORTSid : Serie A Match Reminder! Minggu, (27/1) ? Chievo vs Fiorentina ?? 3 ?18.20 ? Parma vs SPAL ?? 1 ?20.50 ? Atalanta vs… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Le fonti della manovra offensiva disono Iagoe Marcelo: ruoli diversi, momenti di forma diversi, simile impatto sui motori delle rispettive macchine. Sono quelli che possono girare la chiavetta e mettere in moto.Il registaL’importanza di avere Brozo, per Spalletti, è ormai una realtà conclamata, di quelle che non hanno più bisogno di dimostrazioni. Va così dal marzo scorso, da quando il tecnico lo spostò nel ruolo attualealla difesa, va ancora di più così da quando il croato è rimasto quasi l’unico a sobbarcarsi il peso della regia nerazzurra.I dati sui lanci (oltre 8), passaggi (74) e verticalizzazioni (26) a gara sono clamorosi, perché si tratta del triplo/quadruplo della media per ruolo. Le conferme arrivano anche ad «occhio nudo», senza bisogno di numeri, perché un Epic ispirato è spesso garanzia di un’che costruisce, ...