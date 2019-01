Sampdoria nel segno di Quagliarella | 2 gol | record | assist ed Udinese al tappeto

Sampdoria - Quagliarella da record : a segno nell’11ª gara consecutiva - eguagliato Batistuta : Sampdoria, Quagliarella ha raggiunto un record davvero incredibile, pareggiando niente poco di meno che Batistuta Sampdoria, Fabio Quagliarella con un calcio di rigore trasformato contro l’Udinese, ha raggiunto un record davvero pazzesco che sarà davvero complicato da superare per chiunque. Quagliarella ha infatti pareggiato il primato di Batistuta, andando a segno nell’11ª gara consecutiva, cifre davvero incredibili. Adesso il ...

DIRETTA Sampdoria JUVENTUS PRIMAVERA / Streaming video e tv : vittoria bianconera nella partita d'andata : DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA, Streaming video e tv: partita delicata nel campionato 1, perchè entrambe le squadre non sono in un buon momento.

Risultati Serie A - spettacolo ed emozioni tra Fiorentina e Sampdoria : pareggio nello scontro salvezza [FOTO] : 1/21 Massimo Paolone/LaPresse ...

Risultati Serie A - spettacolo ed emozioni tra Fiorentina e Sampdoria : pareggio nelle scontro salvezza [FOTO] : 1/21 Massimo Paolone/LaPresse ...

Risultati Serie A - spettacolo ed emozioni tra Fiorentina e Sampdoria : pareggio nelle scontro salvezza [FOTO] : 1/21 Massimo Paolone/LaPresse ...

Sampdoria - Ramirez : 'Non stiamo giocando bene - difficoltà nel palleggio' : Il trequartista della Sampdoria Gaston Ramirez ha così parlato a Sky Sport alla fine del primo tempo del match contro la Fiorentina: 'Contava molto fare un gol, era un momento difficile e non stavamo giocando benissimo. Ok pareggiare prima del primo tempo, ora dobbiamo ...

Sampdoria - il presidente Ferrero ancora nella bufera : ecco cosa è successo : La Sampdoria è reduce dalla sconfitta in casa contro il Milan e dall’eliminazione dalla Coppa Italia. Nel frattempo non è andato giù ai tifosi della Sampdoria lo sfogo del presidente Ferrero ieri sera dopo la gara persa con il Milan. “In ‘sta ca…o di città’ e nell’ U.C. Sampdoria non c’è posto per chi non ci rispetta”. E’ questo il post su Facebook della Federclubs dei tifosi ...

Sampdoria-Milan 0-2 : doppietta di Cutrone nell'esordio di Paquetà : Il Milan saluta la prima di Lucas Paquetà in Italia battendo 2-0 ai tempi supplementari la Sampdoria a Marassi, guadagnandosi così i quarti di finale di Coppa Italia. L'esordio del brasiliano è senza ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Parma e Bologna show - mossa della Sampdoria : Calciomercato Serie A – Le ultime ore sono state caldissime per quanto riguarda il Calciomercato in Serie A, diverse le trattative avviate e pronte ad essere chiuse entro le prossime ore. Nel dettaglio si muove il Parma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’idea è quella di provare a prendere in prestito Antonin Barak dell’Udinese, per il ruolo di terzino destro il nome in pole è quello di Sala dalla ...

eSports - Fifa E-Club World Cup : Sampdoria - Parma e Bologna a caccia di un posto nella fase finale del torneo : Da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio i migliori gamers del mondo si sfideranno nella fase di qualificazione della Fifa E-Club World Cup, il mondiale per club di Fifa19. Tra le squadre in gara troveremo anche tre formazioni italiane: la Sampdoria di Mattia Guarracino (Lonewolf92) e Leon Assieker (Blakarrow889), il Parma di Michele Tangredi (Angryxmiche) e Alessandro Ansaldi (Gintera) e il Bologna di Giacomo Bortolani (Bortowins) e Marco Barbieri ...

Calciomercato Sampdoria - Romei fa il punto sull’affare Tonelli e polemizza sulla finestra invernale : Calciomercato Sampdoria, le trattative entrano nel vivo in casa doriana con la questione Tonelli che sta tenendo banco in queste ore Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, ha parlato di Calciomercato ai microfoni del Secolo XIX. Il dirigente doriano ha posto l’accento sul futuro di Tonelli, difensore di proprietà del Napoli: “Parleremo con il Napoli per capire se ci sono i presupposti giusti per acquistarlo o meno a ...

Sampdoria - Romei : 'Gabbiadini fortissimo - parleremo con il Napoli di Tonelli. Sul futuro di Giampaolo... : Interessanti anche le dichiarazioni su Giampaolo, che in primavera discuterà il rinnovo: 'Il mister è molto affezionato al mondo Samp. Dipendesse solo da noi, andremmo avanti con lui per molto tempo. ...

Sampdoria - assalto dalla Premier : Defrel nel mirino di tre club : Sampdoria costretta a fronteggiare gli assalti di tre club di Premier League per il centravanti ex Roma Defrel: la situazione La Sampdoria deve fronteggiare l’attacco ai suoi big in chiave calciomercato. Noto l’interesse di diversi club per Andersen, difensore in rampa di lancio, ma nelle ultime ore si è fatto notevole anche il pressing dalla Premier League per Defrel. Il centravanti è rinato sotto la guida di Giampaolo dopo il ...

Hamed Traorè nel mirino della Sampdoria : Segnaliamo, per dovere di cronaca, anche la voce che dà la Sampdoria in pole position , con la Fiorentina, per la cors che porta all'aggiudicazione di Federico Viviani della Spal. Altro giocatore ...