Nokia 6 2 e Nokia 8 1 Plus potrebbero arrivare al MWC 2019

Nokia 1 Plus compare in un render - insieme alle specifiche tecniche : Comparse online le specifiche tecniche e un render di Nokia 1 Plus, lo smartphone di fascia bassa che potremmo vedere ad MWC 2019.

Nokia 9 PureView dovrebbe vedere la luce al MWC 2019 : Nokia ha fissato una presentazione per il 24 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona: chissà che telefoni vorrà lanciare, feature phone o Nokia 9 PureView?

Nokia 2 riceverà Android 8.1 Oreo : buona notizia… oppure no? : Nokia 2 sta per ricevere Android 8.1 Oreo: a causa delle specifiche tecniche di basso livello l'aggiornamento porterà dei lievi rallentamenti dell'esperienza utente rispetto a Nougat.

Nokia 5 riceve Android 9 Pie - mentre Samsung Galaxy A3 (2017) le patch di dicembre : HMD Global, l'azienda che controlla le sorti dello storico marchio finlandese, ha mantenuto le promesse

Le "chicche" dei Nokia cinesi arrivano sulle versioni global grazie ad un modulo Magisk (link) : Come molte aziende cinesi, anche Nokia differenzia i firmware dei propri prodotti a seconda della macro area in cui li distribuisce

Android 9 Pie in arrivo su Nokia 3.1 Plus e Nokia 5 a giorni - seguono Nokia 6 - 3 e 1 : Ecco la roadmap di HMD Global relativa agli aggiornamenti di alcuni Nokia. Riceveranno Android 9 Pie in settimana Nokia 3.1 Plus e Nokia 5, mentre per Nokia 6, 3 e 1 ci sarà da pazientare ancora un pochino, ma non oltre la prossima primavera.

Nokia 7 Plus e Nokia 6.1 ricevono le patch di sicurezza di gennaio 2019 : Nokia 7 Plus e Nokia 6.1 stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti software comprensivi delle patch di sicurezza di gennaio 2019.

Importanti aggiornamenti per Nokia 5.1 - Nokia 6 - Nokia 7.1 - Nokia 3.1 Plus - Samsung Galaxy S8 - Galaxy A5 (2016) - Galaxy A5 (2017) - Moto G5S Plus - Sony Xperia XZ3 - Xperia XZs - Xperia XZ2 - Xperia XZ2 Compact - Xperia XZ2 Premium - ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie : Nuovi aggiornamenti per Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 7.1, Nokia 3.1 Plus, Samsung Galaxy S8, Galaxy A5 (2016), Galaxy A5 (2017), Moto G5S Plus e tanti altri

Android 9 Pie disponibile per Nokia X5 con un sacco di nuove funzionalità e ottimizzazioni : Un utente di Nokia X5 ha condiviso lo screenshot del suo dispositivo che ha appena ottenuto l'aggiornamento del sistema operativo a Android 9 Pie, in cui mostra le numerose nuove funzionalità apportate dall'aggiornamento in Cina. Su tutte spicca l'adattamento del nuovo sistema operativo alla presenza della tacca sul display di Nokia X5 in modo tale che lo schermo sia ottimizzato per consentire al sistema o alle app installate di sfruttarne ...

HMD Global sta investigando sulla gestione delle app in background dei suoi Nokia : Pochi giorni fa, è stata sollevata una critica nei confronti della gestione delle applicazioni in background di alcuni produttori di smartphone. Un gruppo di esperti […]

Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1 - ASUS ZenFone 4 - Sony Xperia XZ1 - XZs e XZ1 Compact e Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8 : Stasera una pioggia di Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1, ASUS ZenFone 4, Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact, Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8

Al MWC 2019 vedremo interessanti novità da Xiaomi - Sony e Nokia : Manca ancora più di un mese al MWC 2019 di Barcellona, ma già sappiamo praticamente con certezza che vedremo qualcosa di interessante da Xiaomi, Sony e Nokia: potrebbero essere svelati Xiaomi Mi MIX 3 5G, Sony Xperia XZ4 e Nokia 9 PureView.