Milan | Salvini | Contento dell' addio di Higuain | non mi piacciono i mercenari

Salvini ed il mercato del Milan : “Higuain mercenario - meglio Piatek che è comunitario” : Matteo Salvini, ministro dell’Interno, ha parlato del calciomercato del Milan che ha ceduto Higuain al Chelsea e preso Piatek dal Genoa Matteo Salvini ha detto la sua in merito all’avvicendamento in attacco nel Milan, via Higuain dentro Piatek, con una battuta forse evitabile: “Sono felice della partenza di Higuain. L’attaccammento alla maglia è fondamentale, se ne è andato e abbiamo vinto. Vada altrove. I mercenari ...

Milano : Sala - 'Salvini parla su rincaro Atm ma quando fa il ministro?' : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Ora Salvini ha da dire anche sul biglietto della metropolitana. Ma prima o poi comincerà a fare quello per cui è pagato e cioè il ministro dell’Interno?". Così il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, replica a distanza alle critiche mosse dal ministro e leade

Basta razzismo e scontri - Salvini “scommette” sui tifosi di Milan e Napoli : Il ministro dell’Interno e tifoso rossonero, Matteo Salvini, ha parlato dello scontro tra Milan e Napoli di questa sera “Scommetto sul buonsenso dei tifosi, sia Milanisti che napoletani, e spero che sia una festa dello sport. Spero che polizia e carabinieri possano passare una serata tranquilla“. Lo afferma il ministro dell’Interno e tifoso rossonero, Matteo Salvini, a poche ore dal big match che vedrà il Milan ...

Milan-Napoli - Salvini lancia l’appello : “Partita tranquilla” : Milan-Napoli, Salvini predica calma e “silura” Higuain – Un mese esatto è trascorso dallo scorso 26 dicembre, quel boxing day inedito per la storia recente della Serie A che passerà alla storia per essersi “macchiato” di una vittima negli scontri tra interisti e napoletani poco prima della gara di San Siro. Partita rovinata, anch’essa, dai […] L'articolo Milan-Napoli, Salvini lancia l’appello: ...

'Sparate a Salvini' - scritta choc a Milano : Milano, 24 gen. (AdnKronos) - "Non sparare a salve, spara a Salvini". Questa la scritta trovata su un muro di Milano, nella zona ticinese, firmata dagli anarchici e sulla quale si sta indagando per risalire agli autori. "Niente e nessuno mi spaventa o mi fermerà - dice il ministro dell’Interno Matte

Milano - scritta su un muro : 'Spara a Salvini'. Il ministro : non rido - più prendere questi deficienti : 'Non sparare a Salve, spara a Salvini'. Questa la scritta, seguita dal simbolo anarchico della A cerchiata, comparsa sul muro di uno stabile popolare a Milano. Agenti della Digos e della polizia ...

'Non sparare a salve spara a Salvini'. Sulla scritta su un muro a Milano indaga la Digos : Su un muro di via Voltri, in zona Ticinese a Milano, è apparsa la scritta 'Non sparare a salve spara a Salvini', seguita dal simbolo anarchico della A cerchiata. Personale della Digos e delle Polizia di Stato è arrivato sul posto per i rilievi e gli accertamenti del caso Sulla scritta contro il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Niente e nessuno mi spaventa o mi fermerà. Mi auguro che la condanna nei confronti di questi delinquenti ...

Milan-Napoli - Salvini : “la partita si giocherà senza limitazioni” : Si avvicina sempre di più la partita di campionato Milan-Napoli di sabato sera a San Siro, la decisione è stata quella di giocare senza restrizioni: non ci saranno limitazioni alla vendita dei biglietti e nemmeno per quanto riguarda l’accesso allo stadio. L’annuncio è arrivato direttamente dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, la decisione è stata presa “puntando sul buonsenso, sulla responsabilità e correttezza ...

L’annuncio di Salvini : «Milan-Napoli senza restrizioni ai tifosi» : «Punto sul buonsenso» Milan-Napoli senza alcuna restrizione. L’annuncio non è della Lega né delle due società, ma del ministro dell’Interno Matteo Salvini: «Punto sul buonsenso, sulla responsabilità e sulla correttezza delle tifoserie di Milan e Napoli oltre che sulla professionalità delle Forze dell’Ordine. Per questo sono felice di confermare che la partita di sabato sera Milan-Napoli si svolgerà normalmente: non ci saranno ...

