Uomini e Donne | trono classico | chi sceglie TERESA tra ANDREA e ANTONIO?

Uomini e Donne - Gemma Galgani : "Tina Cipollari? L'acqua fa meno male delle parole" : Gemma Galgani, intervistata dal settimanale 'Uomini e Donne Magazine', in qualche modo, è tornata a parlare di Giorgio Manetti. L'ex cavaliere fiorentino è stato citato dall'ex fidanzata, durante l'intervista, per un parallelismo con Rocco, con cui è finita in malo modo tra recriminazioni, attacchi, urla e gesti mal digeriti da entrambe le parti: Si tratta di due storie diverse e neppure minimamente paragonabili. Per carità. Giorgio è sempre ...

News Uomini e Donne, Rosa e Pietro scelgono il nome del loro primo figlio: tutte le opzioni Rosa e Pietro hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nel corso dell'ultima diretta di Domenica Live, la coppia nata nello studio di Uomini e Donne ha rivelato di essere in attesa del primo figlio. I due dovevano sposarsi

Uomini e Donne: Andrea Melchiorre sempre più vicino al matrimonio con Olga? Lei si mostra in abito da sposa sui social e il gossip impazza La storia d'amore tra Andrea Melchiorre e la fidanzata Olga procede a gonfie vele. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, che sui social è molto attivo, ha pure recentemente parlato

Uomini E DONNE/ Le scuse di Lorenzo Riccardi a Giulia e Claudia : basteranno? - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico. Nella puntata di oggi, Ivan si dice molto vicino a Natalia e Teresa Langella fa una bellissima esterna

Uomini e Donne - Claudia Dionigi : "Lorenzo è più spinto verso di me" : Ieri, è andata ufficialmente in onda, la finta scelta di Lorenzo Riccardi che ha fatto sedere le sue due corteggiatrici, Claudia e Giulia, per testare la loro 'fedeltà' a poche settimane dalla fine del suo percorso all'interno della trasmissione di Maria De Filippi.prosegui la letturaUomini e Donne, Claudia Dionigi: "Lorenzo è più spinto verso di me" pubblicato su Gossipblog.it 25 gennaio 2019 11:10.

Uomini e donne : Gemma Galgani delusa da Paolo e Rocco - stima per Giorgio Manetti : Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne trasmesse su Canale 5 hanno confermato la decisione di Gemma Galgani di chiudere con Rocco Fredella. La dama si è detta certa che lui sia soltanto interessato ad apparire in televisione, sfruttando così la sua immagine in occasione di serate o vari eventi. Le dichiarazioni hanno portato allo scontro con il piastrellista che, a sua volta, ha 'tuonato' che la stessa Gemma non sarebbe interessata a ...

oggi Uomini e Donne: Maria richiama all'attenzione Andrea e Luigi, tronisti in confusione Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne in onda questo primo pomeriggio. Dopo lo scherzo della scelta finta di Lorenzo Riccardi, si passa agli altri protagonisti del Trono Classico. Partiamo da Andrea. Il giovane di Bologna ha chiarito con Arianna dopo la

Anticipazioni Uomini e donne : dopo la finta scelta - Claudia e Giulia torneranno : La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 24 gennaio su Canale 5 ha scatenato pareri contrastanti sia in studio che nei social network. Lorenzo Riccardi ha finto di scegliere sia Claudia Dionigi che Giulia Cavaglià ed entrambe, nonostante avessero in precedenza minacciato di rifiutarlo, hanno risposto affermativamente. Non appena hanno appreso la verità sulle finte intenzioni di Lorenzo, però, sia Claudia che Giulia si sono dette deluse e ...

Uomini e Donne anticipazioni : Teresa fa una richiesta a Andrea : Teresa Langella reagisce dopo il bacio con Andrea Dal Corso a UeD Teresa Langella sarà la protagonista dell’ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. La tronista partenopea, in bilico tra Kevin, Antonio e Andrea Dal Corso, si avvicinerà molto a quest’ultimo. Teresa non farà mancare le sue attenzioni però anche ad Antonio, mentre la frequentazione con Kevin sarà destinata a chiudersi presto. Oggi a Uomini e Donne verrà ...

Anticipazioni Uomini e donne - 25 gennaio : Teresa tra Antonio e Andrea - Luigi bacia Irene : Il Trono Classico di Uomini e donne torna in onda oggi 25 gennaio per la seconda e ultima puntata della settimana. Dopo avere assistito alla finta scelta di Lorenzo Riccardi e alle conseguenti reazioni delle sue corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia, sarà oggi la volta degli altri tronisti e degli incontri con i rispettivi spasimanti. Si partirà da Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, che cominceranno a dimostrare di avere le idee più ...

Uomini e Donne, Sonia Puglisi chiude definitivamente con Luigi Mastroianni: la corteggiatrice lascia il programma Sonia Puglisi non ritornerà più a Uomini e Donne: è ufficiale. Il suo percorso come corteggiatrice di Luigi Mastroianni sembrerebbe essere arrivato al termine. Come facciamo a saperlo? Pochi minuti fa è stata lei stesso a confermalo. Dove e come?

Uomini e donne - vergognosa pantomima di Lorenzo Ricciardi : umilia Giulia e Claudia - rivolta del pubblico : A Uomini e donne di Maria De Filippi, il disastro di Lorenzo Ricciardi: tutti gli hanno creduto dopo che aveva annunciato la sua scelta. Ma era una bufala, una messinscena architettata per mettere alla prova la fermezza del "no" che aveva ricevuto da Giulia e Claudia, che più volte lo avevano respin

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 24/01 : Apertura di puntata “sui generis” con quattro “troni” vuoti e il solo Lorenzo ad occupare il proprio e a parlare con Maria della sua scelta e della programmata festa di fidanzamento in villa, ma, come mostra il video messaggio che segue, il tronista sembra avere idee decisamente diverse; il destinatario è Claudia, il messaggio di Lorenzo è breve e conciso: – non mi serve altro tempo per decidere…domani scelgo! – la ragazza è più che ...

ARMANDO INCARNATO E NOEL FORMICA/ Uomini e Donne - pubblico indignato : 'Finti. Tutta una sceneggiata!' : ARMANDO INCARNATO e NOEL FORMICA, cavaliere e dama del trono over di Uomini e Donne, smascherati: lui svela tutto sulla loro relazione.