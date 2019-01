Libia | il racconto del migrante | “Non volevamo partire | ma se ci rifiutavamo ci avrebbero

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 gennaio 2019) “C’erano onde alte oltre un metro sin sulla spiaggia e al largo il vento teso increspava i cavalloni. La temperatura era gelida. Assurdo imbarcarci, sembrava un suicidio. Alle due della mattina del 20 gennaio però quei criminali ci hanno costretti. Minacciavano di uccidere chiunque si fosse opposto“. A parlare all’inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi è il 31enne nigeriano Hamido Mussa, dal centro di raccolta per migranti di Shouk al Khamis, a Khoms, tra Tripoli e Misurata. “Avrei preferito aspettare che il mare si calmasse e una temperatura meno rigida, ma non hanno concesso alcuna possibilità. Misparato” ha detto. Il suo è undrammatico: “Alla partenza eravamo 142, di cui una ventina di donne e 8 o 9 bambini, divisi in due grandi gommoni. In maggioranza in arrivo da Siria, Ghana, Eritrea e Yemen. Tanti sono ...