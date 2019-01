Draghi sta fermo un giro ma si preparano nuovi prestiti alle banche

Bce - Draghi : 'Prevediamo tassi a livello attuale almeno fino a estate 2019' : "Prevediamo che i tassi di interesse rimarrano ai livelli attuali almeno fino all'estate del 2019 e comunque per tutto il tempo per cui sarà necessario". E' quanto ha detto Mario Draghi, numero uno ...

Draghi avvisato : pericolo stagnazione in Eurozona - male manifattura e servizi : Parte male il 2019 per l' economia di Eurolandia , che si avvicina pericolosamente alla stagnazione. Dalla lettura dei dati flash preliminari, l'indice Ihs Markit composito è sceso a 50,7 a gennaio da 51,1 di dicembre, ...

Mario Draghi : cv - moglie - biografia e stipendio. Chi è l’economista : Mario Draghi: cv, moglie, biografia e stipendio. Chi è l’economista Chi è Mario Draghi e vita privata Mario Draghi nasce a Roma il 3 settembre 1947. Il papà, Carlo Draghi, originario di Padova, lavora in Banca d’Italia, all’IRI e alla Banca Nazionale del Lavoro. La mamma, invece, Gilda Mancini, è una farmacista di Monteverde, comune in provincia di Avellino. Mario Draghi è il primogenito: la sorella Andreina e il fratello Marcello seguiranno ...

Draghi ha aiutato l'Italia. Ora basta : È questo il vero circolo vizioso italiano: una spirale della morte in cui i governi non possono aiutare l'economia reale e l'economia reale non può aiutare le banche. Draghi ha dato fiato all'Italia ...

"Il silenzio che sentite è la cessione di acquisti dei titoli di stato e commerciali da parte della Banca centrale europea", ha scritto Joseph Sternberg sul Wall Street Journal. "Il controverso programma Quantitative easing è terminato il 31 dicembre, nonostante il presidente della Bce Mario Draghi

Mario Draghi eurosovranista. Discorso all'Europarlamento : "Sfide globali vanno affrontate insieme" : Venti anni di euro, "la più tangibile rappresentazione dell'integrazione europea" per i cittadini dell'Ue. Mario Draghi celebra l'anniversario davanti all'Europarlamento di Strasburgo, ma chiede di più ai singoli Stati sul fronte dell'integrazione, perché "insieme siamo più forti"."In alcuni Paesi non tutti i benefici dell'euro sono stati compresi in pieno. In parte, ciò si deve al fatto che riforme a livello ...

Ue : Cuffaro - 'non serve fronte moderato ma europeista con Draghi leader' : Palermo, 8 gen. (AdnKronos) - "Il fronte moderato che vuole realizzare Micciché? Io, più che di un fronte moderato, parlerei di un fronte europeista, perché sta crescendo sempre di più l'antieuropeismo. E come leader vedrei bene Mario Draghi. Ovviamente, è una mia idea personale...". Ne è convinto l

Chi comprerà il nostro debito senza la stampella di Draghi? : Roma. Crisi Carige e fine del Quantitative easing, la stampella che per tre anni ha tenuto su gli acquisti di Btp, sono una miscela pericolosa per l’Italia. E il rialzo dello spread delle ultime ore lo conferma. Il segnale che viene dai mercati è che non è finita. La chiusura del capitolo manovra no

La chiusura del capitolo manovra non è bastata a ripristinare la calma sulla quale aveva scommesso il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. E le tensioni si accumulano in un mese, gennaio, che è...

BCE - scatta il toto successione in vista scadenza mandato Draghi : Il mandato come presidente della BCE di Mario Draghi scade il 31 ottobre 2019 , occasione in cui verrà data ufficialmente fine al suo incarico alla guida della Banca Centrale Europea. Dopo otto ...

Mario Draghi viaggia in economy e conquista i social : "Siamo fieri di lui" : Il presidente della più potente banca europea, seduto in economy come un passeggero qualsiasi. È questa l'immagine che sta diventando virale sui social, che ritrae Mario Draghi mentre si appresta a sedersi al suo posto. Un rigore e un'umiltà a cui il numero 1 della Bce ci ha più volte abituati, ma che stanno conquistando il favore della Rete."Nessun selfie", "Non fa neppure foto al biglietto per dimostrarlo. Che ...

"Presidente - questa Italia fa fuggire i migliori" : il discorso dello studente che lascia Draghi stupito : Comincia il nuovo anno accademico e alla Scuola superiore di Pisa si parte con un ospite di rilievo: il presidente della Bce, l'uomo che ha tenuto a galla i conti dell'Eurozona e dato non poco ...

Draghi prova a fermare la deriva sovranista "L'euro ci ha protetto" : Eccoli, sono i nuovi populisti. Vogliono spendere, sfondare tetti e guadagnare decimali per distribuire redditi e pensioni, ma, avverte Mario Draghi hanno sbagliato i conti. "Come ha dimostrato la sua storia, il finanziamento del debito pubblico non ha mai portato a reali benefici a lungo termine". Questi keynesiani alle vongole parlano tanto di sovranismo, eppure "uscire dalla moneta unica non garantisce più sovranità". Anzi, meno. Prima ...

