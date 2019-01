Xbox One Scarlett, Anaconda, Anubis: Svelate le specifiche tecniche?

gamerbrain

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Il 2019 riserba tante sorprese tra cui il possibile annuncio delle PS5 eo Anubi (nomi provvisori). In data odierna veniamo a conoscenza delledella nuova console di Microsoft che vi invitiamo a prendere con le pinze in attesa di una conferma o smentita.: Svelato l’Hardware? Secondo le ultime voci di corridoio, la nuovaalias, aliaso Anubi, monterà il seguente hardware:CPU: Custom 8 cores / 16 Threads Zen 2 CPU GPU: Custom NAVI @12+ teraflops Memory: 16GB GDDR6 Hard Disk: 1TB NVMe SSD @ 1+GB/s DirectX Raytracing + MS AI Hardware decisamente notevole, considerando che PS5 secondo dei rumors monterebbe una GPU Navi 10 Lite e una CPU: 8 core fisici a 3,2 GHZ, naturalmente trattandosi di rumors vi invitiamo a considerali tali fino a quando non verranno annunciate ...