Sesso se mi dai una mano ad attirarla qui La proposta di Chiara a un amico

Pisa - caos e insulti in Consiglio comunale : “Vergognati - studia”. E l’as Sesso re infuriato viene calmato dai colleghi : L’approvazione del bilancio da parte del Comune di Pisa aveva già fatto discutere per le discriminazioni contenute nel testo nei confronti degli stranieri, penalizzati nell’assegnazione di case popolari, nel’accesso al nido e nelle donazioni. Durante la seduta del Consiglio comunale , proprio mentre si votavano gli emendamenti al documento, è scoppiata la bagarre dopo che ha preso la parola l’assessore ...

Violentata per anni dal marito e dai fratelli in una cantina : “Pagavano 4€ per farci Sesso” : La Polonia è sotto choc. Mariusz Sz è stato condannato a 25 anni di carcere per aver violentato sua moglie e averla rinchiusa in una cantina della loro casa nel piccolo villaggio di Parszczyce per almeno due anni. La donna sarebbe stata venduta dal marito anche ad altre persone e stuprata con una borsa sulla testa.Continua a leggere