Morte Khashoggi : ci sarà inchiesta Onu : 19.25 L'Onu avvierà un'indagine sull'uccisione del giornalista saudita dissidente Khashoggi. Lo annuncia Agnes Callamard, relatrice speciale per le esecuzioni extragiudiziali o arbitrarie dell'Onu. Callamard ha detto che la prossima settimana sarà in Turchia per guidare l' indagine sull'uccisione di Khashoggi,il 2 ottobre scorso nel consolato di Riad a Istanbul. Il risultato dell'indagine sarà sottoposto al Consiglio per i diritti umani Onu a ...

Caso Khashoggi - chieste 5 condanne Morte : 13.39 Si è aperta in Arabia Saudita la prima udienza del processo a 11 sospetti accusati di coinvolgimento nell'omicidio del reporter Jamal Kashoggi nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre. La procura locale ha confermato la richiesta di condanna a morte per 5 degli imputati, come aveva anticipato nell' incriminazione presentata nei mesi scorsi.

Khashoggi - processo al via : procura di Riad chiede 5 condanne a Morte - : In Arabia Saudita prima udienza del processo per l'omicidio del giornalista dissidente. Gli imputati sono 11, accusati di essere coinvolti nel delitto. I pm locali hanno confermato la stessa richiesta ...

Per il Senato americano dietro la Morte di Jamal Khashoggi c'è il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman : Schiaffo del Senato a maggioranza repubblicana a Donald Trump. I Senatori hanno approvato una risoluzione che condanna l'uccisione di Jamal Khashoggi e afferma che dietro la sua morte c'è il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.Approvata anche una risoluzione per ritirare l'appoggio alla coalizione saudita in Yemen. L'iniziativa è stata approvata con 56 voti a favore e 41 contrari.

Gli indagati per la Morte di Astori e gli sviluppi del caso Khashoggi

La Cia smentisce Trump : Bin Salman è responsabile della Morte di Khashoggi : Ieri sera l’audizione al Senato del capo della Cia, Gina Haspel, ha smentito la versione della Casa Bianca sulle responsabilità dirette del principe saudita Mohammed bin Salman per l’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. I dettagli dell’audizione di Haspel rimangono segreti – hanno pa