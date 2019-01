calciomercato

: Milan scatenato: tratta per un altro colpo in attacco - milansette : Milan scatenato: tratta per un altro colpo in attacco - enslin_milan : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #Barcellona scatenato: bloccato #deJong per giugno - berry_charade : RT @cumdivido: Arriverà il Milan scatenato? #sensi ?? -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Secondo Sky Sport, ilvuole tentare unacquisto in questo finale di mercato in. 'Attenzione perché i rossoneri non si sono ancora arresi per Yannick Ferreira Carrasco : il suo club cinese ...