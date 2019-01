In discesa Android Pie per Samsung Galaxy S8 | seconda beta disponibile

optimaitalia

(Di giovedì 24 gennaio 2019)Siamo arrivati alladiPie per iS8, ad un giorno di distanza dallo stesso rilascio bandito per Note 8, come riportato da 'SamMobile'. Nel caso degli ex top di gamma della serie S, i firmware di riferimento sono i seguenti: G950FXXU4ZSAC e G955FXXU4ZSAC, rispettivamente per il modello standard e quello plus.Questarelease risolve i disturbi legati alla fotocamera, oltre ai problemi che sopraggiungevano con l'archiviazione su periferiche esterne (come le microSD). Ce n'era anche un altro, che è stato prontamente corretto, legato ad un freeze che si palesava nel momento in cui veniva inserito un codice PIN per lo sblocco del dispositivo. Purtroppo, però, resta in sospeso l'anomalia relativa al pannello 'People Edge', che, in alcuni casi, può causare il riavvio del telefono. L'azienda sudcoreana, per tamponare, consiglia di 'controllare ...