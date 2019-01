Discarica abusiva lungo l' Adda a Delebio E non è la prima volta

Discarica abusiva a Napoli : 20 tonnellate di rifiuti speciali : L'articolo Discarica abusiva a Napoli: 20 tonnellate di rifiuti speciali proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Discarica abusiva a Napoli : 20 tonnellate di rifiuti speciali : Napoli, askanews, - I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno scoperto e sequestrato, a Volla, un'area di oltre 1.500 metri quadri adibita a Discarica abusiva di calcinacci e scarti di ...

Un'altra Discarica abusiva ad Acerra : sequestrato terreno - maxi multa alla ditta : Un terreno di circa tremila metri quadrati è stato posto sotto sequestro ad Acerra, per consentirne la caratterizzazione da parte dell'Arpac dopo che vigili urbani e carabinieri del Noe avevano ...

Incendio in una Discarica abusiva vicino la foce del Tevere a Fiumicino : In fiamme questa mattina una discarica abusiva di rifiuti nella zona del Passo della sentinella, a ridosso di Fiumara Grande, la foce del Tevere a Fiumicino. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Lancillotto Ballerini. Il rogo, domato e sotto controllo, dell’accatastamento di rifiuti ha provocato molto fumo, visibile anche da lontano nell’area di Isola Sacra, oltre ad un forte odore acre che si e’ propagato nella zona. Sul ...

Pista da Moto Cross e Discarica abusiva - poste sotto sequestro a Tollo : Chieti - Una discarica abusiva e una Pista di MotoCross, anch'essa abusiva, sono state poste sotto sequestro a Tollo (Chieti), in località Santa Lucia, da personale della stazione Carabinieri Forestale di Ortona (Chieti); tre persone sono state denunciate, due per violazione al testo unico ambientale, una per violazione delle leggi urbanistiche. Sul terreno di pertinenza di un'abitazione sono stati trovati rifiuti speciali, ...

Discarica abusiva a Spinetta. "I reati in materia ambientale sono emergenza anche in Provincia" : CRONACA - Quaranta metri cubi di plastica e altri rifiuti sono stati trovati dai carabinieri del Noe di Alessandria in un'area di circa 200 metri quadrati a Spinetta Marengo, nei pressi dell'ex centro ...

Sequestrata maxi Discarica abusiva : ANSA, - MILANO, 03 DIC - La polizia giudiziaria della Procura di Milano, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Francesco De Tommasi, ha sequestrato una maxi area utilizzata ...