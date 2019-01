Amazon Scout: un robottino elettrico per automatizzare le consegne a domicilio

laragnatelanews

(Di giovedì 24 gennaio 2019)La tecnologia applicata alla vita di tutti i giorni continua a fare enormi progressi nel mondo, con sperimentazioni che hanno lo scopo di mettere alla prova nuove soluzioni in grado di rendere sempre più rapide determinate azioni. Uno dei settori nei quali da tempo si parla di innovazione è strettamente legata all’e-commerce, e in particolare alla consegna adegli ordini effettuati online.Attualmente lenel mondo sono gestite dai vari corrieri che si occupano di portare a destinazione ciò che il cliente ha acquistato sul web. Ma in futuro tutto ciò potrebbe cambiare, almeno per quanto riguarda le spedizioni di oggetti dalle dimensioni ridotte., il colosso delle vendite online con sede a Seattle ma presente ormai in mezzo mondo, ha iniziato a testare una nuova soluzione di consegna che potrebbe andare incontro alle esigenze dei clienti. Si tratta di ...