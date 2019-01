Sardegna | oggi i funerali di Diego | ancora dubbi sulla morte | forse un suicidio

Sardegna : è mistero sulla morte di Diego - oggi l'autopsia sul corpo : Annuncio Annuncio Sarà il medico legale Salvatore Lorenzoni ad effettuare oggi, nel Dipartimento di Patologia forense dell'Università di Sassari, intorno alle 16 e 30, l'autopsia sul corpo di Diego ...

Sardegna : è mistero sulla morte di Diego - oggi l’autopsia sul corpo : Sarà il medico legale Salvatore Lorenzoni ad effettuare oggi, nel Dipartimento di Patologia forense dell’Università di Sassari, intorno alle 16 e 30, l’autopsia sul corpo di Diego Baltolu. Il 19enne di Alà dei Sardi, trovato morto, con un proiettile nel petto, di fronte all’abitazione della fidanzata, a Buddusò, intorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato. Una morte che, almeno per ora, è ancora avvolta nel mistero. Anche perché i punti ...

Aids : 61 nuovi casi Hiv in Sardegna; oggi marcia Lila a Cagliari : Sono stati 61 i nuovi casi di sieropositivita’ da Hiv registrati in Sardegna nel 2017, piu’ numerosi di quelli registrati negli ultimi due anni. Lo segnala la Lila di Cagliari nella giornata mondiale di Lotto all’Aids che si celebra oggi e che in citta’ sara’ celebrata con una marcia per le vie pedonali del centro, con raduno alle 18 in piazza Yenne per poi raggiungere piazza Garibaldi. Qui, in ogni locale, saranno ...

Oggi e domani il tour elettorale di Salvini in Sardegna - di M. Ajello : A Roma sempre più problematico il rapporto tra M5S e Lega. Ma la prima sfida elettorale tra i due partiti alleati e rivali si svolge in Sardegna, a febbraio. Salvini è convinto di poter battere i 5 ...

Accadde oggi : il 18 novembre 2013 un’alluvione devasta il nord-est della Sardegna - morti e danni : L’alluvione che il 18 novembre 2013 colpì la Sardegna fu una delle peggiori che l’Italia ricordi. Il bilancio fu terribile: sedici morti e migliaia di sfollati. Un ciclone violentissimo, fenomeno raro nel Mediterraneo, investì l’isola senza darle scampo. Cleopatra, così venne chiamata questa sorta di tempesta perfetta, portò sul nord-est dell’isola quantità di pioggia a di poco eccezionali: ci furono picchi di oltre 400mm in ...

Sardegna - allerta per rischio idrogeologico : pioggia intensa - allagamenti e strade chiuse : Chiusa questa mattina per alcune ore la Ss 125 ‘Orientale Sarda’ per allagamento a causa di un nubifragio che ha colpito il centro abitato di Budoni (Ss). In Baronia ha piovuto per tutta la nottata costringendo il sindaco e l’Anas ad adottare il provvedimento di chiusura per ragioni di sicurezza. La strada è stata riaperta dopo alcune ore. E piove ancora intensamente anche nel Sulcis e nel Campidano, dove la Protezione civile ...