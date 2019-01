M5s | dopo l’espulsione De Falco torna in Senato e cambia posto | oggi accanto ai banchi di

Le perplessità del M5s dopo le condanne alla Lega per le 'spese pazze' : Le condanne di alcuni esponenti leghisti sulle presunte 'spese pazze' in Regione Lombardia, in particolare quella ad 1 anno e 8 mesi per l'attuale capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ...

“Correrò per le europee” : l’azzardo di Berlusconi dopo il calo di Lega e M5s : Un po’ speranzoso e un altro po’ disperato, Berlusconi si lancia nell’ultima carica della sua carriera. Annuncia dalla Sardegna che si candiderà alle elezioni europee con una motivazione da «grande vecchio» della politica: «Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca un pensiero profondo del mondo». A...

Reddito e quota 100 - prima vertice di governo e poi cdm : M5s e Lega cercano un po’ pace dopo una settimana di scontri : Un vertice di governo ristretto in mattinata e poi il consiglio dei ministri, finalmente, alle 16. Il cosiddetto “decretone“, il provvedimento che deve dare vita alle due misure centrali della manovra e del contratto di governo – Reddito di cittadinanza e quota 100 – potrebbe vedere la luce entro la giornata. Un percorso faticoso e pieno di deviazioni. “Non ci sono sorprese – ostenta sicurezza il ...

M5s - la scissione dopo le elezioni Europee : chi va con Beppe Grillo : Una scissione del M5s? Possibile. Anzi, probabile stando ad un appassionante retroscena pubblicato sul Corriere della Sera. Troppe le tensioni che scuotono i grillini, dove il ritorno di Alessandro Di Battista ha avuto un effetto dirompente. I pentastellati, è arcinoto, hanno due anime: una che fa r

Ora la Lega prevede una scissione nel M5s «Rottura dopo il voto delle Europee» : Le due anime che compongono il Movimento: da una parte Di Maio lealista, dall’altra Grillo e Di Battista che attaccano

La Lega vede la scissione nel M5s. La rottura dopo il voto delle Europee : «Se c'è uno di cui mi fido davvero è Di Maio. Adesso ci stanno provando anche qui dentro, a farci litigare... Ecco, Luigi è uno con cui davvero si può governare cinque anni». Sono le ore successive ...

Corleone : ex candidato sindaco M5s - 'Dopo post su figlia Riina ho ricevuto minacce' : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "Ho ricevuto minacce: oggi pomeriggio un attivista del M5S di Corleone mi segnala che vi è un post scritto che esprime ingiurie nei miei confronti". A darne notizia è Maurizio Pascucci, ex candidato a sindaco del M5S a Corleone (Palermo). "Il post è all'interno del gru

Salvini dopo appello M5s : no trivelle vicino a costa - lontano sì : "Salvini riporterà i suoi sulla giusta strada". Lo ha scritto il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano , M5s, in un tweet in cui pubblica anche una foto del vicepremier che indossa una felpa a ...

Sicilia : slitta esame finanziaria all'Ars - M5s 'Interessi isola dopo quelli dei deputati' : Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - "Ancora una volta gli interessi della Sicilia e dei Siciliani vengono messi in secondo piano rispetto a quelli della maggioranza. Gli azionisti del governo Musumeci, evidentemente, per dare l’ok alla finanziaria vogliono capire cosa potranno ottenere in sede di collega

La mossa del M5s dopo l'imbarazzo per il caso Carige : 'Minenna alla Consob - per Paragone commissione banche' : La mossa del M5S, dopo l'imbarazzo per il salvataggio della banca Carige, non si è fatta attendere: Marcello Minenna andrà alla presidenza della Consob e il senatore grillino Gianluigi Paragone sarà ...

Luigi Di Maio - la fuga negli Stati Uniti dopo il ritorno di Di Battista : forse - nel M5s... : Strane coincidenza nel M5s. Coincidenze di cui dà conto l'agenzia di stampa AdnKronos, che fa sapere che Luigi Di Maio - oggi, martedì 8 gennaio, a Bruxelles per lavorare sulle strategie elettorali grilline in vista delle elezioni europee -, "la settimana prossima dovrebbe tornare nuovamente negli S

Senato - i numeri della maggioranza dopo le espulsioni 5 stelle. Lega : “Tranquilli”. M5s : “Voti Fdi in aiuto? Ben vengano” : Quattro voti di scarto, che rischiano di diventare due, ma Lega e M5s assicurano che al Senato non si sta aprendo un nuovo fronte di crisi. dopo la tempesta in casa 5 stelle che ha visto l’espulsione di due Senatori (tra cui il capitano Gregorio De Falco) e in attesa che i 5 stelle decidano le sorti di altre due parlamentari (Nugnes e Fattori), dalla maggioranza cercano di calmare le acque e garantiscono che l’esecutivo avrà ancora ...

Sergio Mattarella - il retroscena dopo il discorso : 'Rodaggio finito - ora basta sconti'. M5s e Lega tremano : 'Rodaggio finito, ora nessuno sconto'. Sergio Mattarella con il discorso di fine anno avrebbe chiuso il periodo di 'tregua' con il governo di M5s e Lega . Il retroscena del Messaggero è inquietante ...